ConteSchlein- Trump Il doppio incubo. … di Sergio Pizzolante

Quindi la Meloni ha perso. Zerodue in più o in meno, non importa, ha perso.

Non hanno argomenti contro di lei, ne hanno solo uno, le origini ideologiche del suo partito, gli identitarismi, gli istinti para ideologici di molti dei suoi, fra teschi e mano alzate, e lei che fa? Porta Zemmour e Orban nel suo movimento in Europa.

Perché non cresce, non elettoralmente, intendo politicamente.

Ancora.

Non vive più nella sua antica comune romanesca. E’ la leader di un partito del 30 per cento, che prende il voto di molti moderati anche, cattolici, liberali, persino di socialdemocratici anti comunisti, ma per continuare a vincere non gli basta più solo se stessa.

E invece lei smania per imporre solo se stessa. In Sardegna il suo Truzzu, che prende il 4 per cento in meno della coalizione, il suo, non il migliore.

Vuole scardinare la Lega al Nord, dove rimane una cosa seria, in Veneto, con le norme anti Zaia sul triplo mandato, vuole l’elezione diretta di se stessa, del Premier, una legge su misura.

Senza sapere che sempre, le leggi per sé sono servite agli altri.

Non cresce.

Grande statura all’estero, small, molto small, in Italia.