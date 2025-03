Continuano i negoziati per il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina, mentre l’Europa non vuole mollare sull’invio di altre armi a Kiev

I negoziati per una possibile cessazione delle ostilità tra Russia e Ucraina sono entrati in una nuova fase, con un incontro cruciale che si terrà domenica nella città di Gedda, in Arabia Saudita. Le trattative, supervisionate dall’inviato speciale del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff, mirano a fermare un conflitto che ormai da più di un anno sta devastando l’Ucraina e influenzando pesantemente gli equilibri geopolitici globali.

Un Accordo Rischioso per la Stabilità Energetica e Infrastrutturale

L’elemento centrale dei colloqui riguarda la stabilità delle infrastrutture energetiche e la protezione delle risorse nel Mar Nero. Witkoff ha rivelato in una dichiarazione che, sebbene gli accordi verbali tra le parti siano in fase di finalizzazione, la Russia sembra aver accettato una sospensione delle ostilità in determinati settori chiave, tra cui l’energia e le infrastrutture vitali.

Il cessate il fuoco proposto durerebbe 30 giorni, ma resta ancora in sospeso l’approvazione da parte delle autorità ucraine. “Le discussioni sono positive, e sono fiducioso che anche Kiev accoglierà favorevolmente questa proposta”, ha dichiarato Witkoff in un’intervista a Fox News, riflettendo un’ottimismo misurato che, tuttavia, non cancella la tensione che ancora segna le dinamiche sul campo.

Intanto, la Guerra Non Si Ferma

Nonostante i negoziati, le forze russe non hanno mostrato segni di diminuzione dell’intensità dei loro attacchi. Secondo quanto riportato dall’Aeronautica militare ucraina, i russi hanno lanciato un attacco su vasta scala con missili Iskander-M e una serie di droni. L’intensificarsi degli assalti notturni evidenzia il contrasto tra i progressi diplomatici e la realtà del conflitto sul terreno, dove ogni tentativo di fermare la guerra appare fragile e incompleto.

Trump e Putin: La Questione degli Aiuti Militari

In un altro sviluppo significativo, Trump ha confermato che, contrariamente alle dichiarazioni provenienti dal Cremlino, la sua telefonata con Vladimir Putin non ha incluso discussioni riguardanti gli aiuti militari all’Ucraina. Nonostante il Cremlino avesse suggerito che Putin avesse chiesto l’interruzione del supporto militare a Kiev, Trump ha negato con fermezza che tale argomento fosse stato sollevato. “Abbiamo parlato di molte cose, ma non di aiuti militari”, ha affermato Trump, ribadendo l’approccio pratico e diretto che ha contraddistinto la sua amministrazione.

La Posizione dell’Europa: Rischi e Sfide nel Flusso di Armi

L’Europa, dal canto suo, si è dichiarata contraria a qualsiasi interruzione degli aiuti militari all’Ucraina. Kaja Kallas, alto rappresentante dell’Unione Europea, ha sottolineato che la Russia non deve ottenere il blocco dell’invio di armi a Kiev. Secondo Kallas, un simile passo rappresenterebbe un vantaggio strategico per Mosca, minando la capacità difensiva dell’Ucraina. “Abbiamo visto come sono andate le cose con gli accordi di Minsk: se la Russia riuscisse a fermare gli aiuti militari, potrebbe continuare senza ostacoli”, ha dichiarato.

Questa posizione rafforza ulteriormente la convinzione che la resistenza ucraina possa essere garantita solo con un forte supporto internazionale, in un contesto che appare sempre più polarizzato tra le potenze globali.

Zelensky e Trump: Un Incontro Cruciale

Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di avere un incontro imminente con Donald Trump. Questo colloquio potrebbe risultare fondamentale per definire le future linee di supporto per l’Ucraina e determinare la direzione dei negoziati. Zelensky, che ha continuamente chiesto una maggiore assistenza da parte dell’Occidente, spera di ottenere una chiara posizione degli Stati Uniti sulla continuazione degli aiuti.

La Prospettiva di una Soluzione Duratura

Mentre la diplomazia continua a fare i suoi passi, la comunità internazionale resta divisa su come affrontare la situazione. La domanda principale rimane: riusciranno le potenze coinvolte a trovare una soluzione sostenibile? La continua aggressione russa e le divergenze sulle politiche di aiuto militare pongono ostacoli significativi. Ma la speranza di una pace duratura continua a essere un obiettivo ambizioso, che solo il tempo dirà se potrà essere raggiunto.