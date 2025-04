Controlli della Polizia locale di Riccione nel weekend per garantire sicurezza nelle aree più sensibili e lungo le strade

Durante il fine settimana, gli agenti della Polizia locale di Riccione hanno concentrato i loro sforzi nelle zone centrali della città, con un’attenzione particolare alle aree considerate più sensibili, come il capolinea degli autobus e le principali fermate del Metromare.

L’obiettivo di questi controlli, condotti con un approccio “ad alta visibilità e impatto”, è garantire una forte presenza sul territorio, assicurando la sicurezza dei cittadini e degli ospiti della città nei luoghi maggiormente sensibili.

Grazie anche all’utilizzo dell’unità cinofila, gli agenti della Polizia locale – operando secondo modalità di controllo incentivate anche dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi – hanno potuto monitorare efficacemente le situazioni di criticità, prevenendo e contrastando ogni comportamento illecito e tutte quelle manifestazioni che possono produrre una percezione di insicurezza urbana.

Controlli mirati al Metromare

Salendo a bordo del Metromare, nei pressi della fermata “Alba”, gli agenti hanno fermato un uomo di 35 anni, di nazionalità marocchina e residente a Rimini, in possesso di 18 grammi di sostanza stupefacente. Al capolinea della stazione è stato controllato anche un altro giovane, un ragazzo di 19 anni, operaio di origine nigeriana e residente ad Asti, ed è stato trovato con sostanze stupefacenti. Le sostanze stupefacenti rinvenute sono state sequestrate e i due uomini sono stati segnalati alla Prefettura.

Controlli stradali

Durante il fine settimana appena trascorso, gli agenti hanno anche effettuato controlli sulle strade, in particolare nelle aree centrali, in piazzale Curiel e in viale Torino, accertando cinque violazioni per guida in stato di ebbrezza e ritirando quattro patenti. Un conducente fermato per guida in stato di ebbrezza ha più volte fornito generalità false, rendendo necessario un foto-segnalamento presso la Questura di Rimini, dove si è scoperto che guidava senza patente.

Questi interventi sono fondamentali per contrastare fenomeni di degrado urbano e garantire la sicurezza di tutti. La Polizia locale di Riccione continuerà a operare con impegno per tutelare il benessere e la legalità sul territorio.