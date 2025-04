Crollo di calcinacci a Riccione: intervento dei Vigili del Fuoco in un hotel abbandonato

Riccione, 16 aprile – Nel pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire in un hotel chiuso da anni in viale Gramsci, a causa del distacco di calcinacci dalla struttura. L’immobile, di proprietà privata e in evidente stato di degrado, si trova a breve distanza dal vivace viale Ceccarini.

Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, non si sono registrati feriti, ma il crollo ha destato preoccupazione tra i passanti. Le autorità hanno prontamente delimitato e chiuso l’area pedonale circostante per garantire la sicurezza di tutti. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Riccione per gestire la situazione e monitorare i lavori di messa in sicurezza.