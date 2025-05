E’ morto Marino Catena, il primo ospite di Casa Betania a Coriano. Il ricordo del sindaco Ugolini

Coriano, 16 luglio 2024 – E’ morto Marino Catena, il primo ospite accolto da don Oreste Benzi a Casa Betania, la prima casa famiglia dell’associazione Papa Giovanni XXIII fondata il 3 luglio 1973 a Coriano per persone uscite dal carcere o con problematiche psichiatriche. Negli anni le occasioni di incontro con la realtà di Casa Betania sono state diverse in Municipio.

“Era appena lo scorso luglio quando proprio in occasione del 50esimo anniversario della nascita di Casa Betania incontrai Marino alla festa celebrata con tanti volontari, sacerdoti, diaconi e responsabili della struttura – dichiara il sindaco Gianluca Ugolini -. Lo conoscevo da oltre trent’anni, molteplici sono state le occasioni in cui ci siamo incontrati sia a Casa Betania sia perché vicini di casa. In questi anni ho visto Marino crescere e maturare nel suo percorso di vita grazie al supporto degli educatori che lo hanno seguito ed affiancato”.

In foto alcuni momenti del 50esimo anniversario di casa Betania del 3 luglio 2023 con il sindaco Ugolini, Marino Catena ( in maglietta verde) e i diaconi.

Comune di Coriano