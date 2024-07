ECCEZIONALE. U16 femminile: i rigori danno il primo storico successo alle Titane di Piva

Dopo la prima storica partita della Nazionale Under 16 femminile sperimentale nel Torneo di Sviluppo UEFA contro la Georgia, le Titane di Giacomo Piva entrano subito nella storia grazie al successo ai calci di rigore contro l’Estonia.

Nella seconda sfida – giocata questo pomeriggio sempre ad Acquaviva – del torneo, San Marino parte subito forte con la gran palla in profondità di Zanotti per Elisa Terenzi – reduce dalla tripletta alla prima partita – che si presenta subito davanti al portiere estone Ivanona ma tutto viene annullato dalla posizione di off-side della numero 10. Le Titane però continuano ad insistere nella metà campo avversaria facendo maggior possesso. Il forcing delle Biancoazzurre porta alla prima palla-gol: è sempre Elisa Terenzi ad essere la più pericolosa e al 16’ il suo destro va a sbattere sul palo. Il periodo è favorevole alle Titane che poco dopo vanno ancora vicinissime al vantaggio: dalla punizione di Terenzi, il portiere estone Ivanona non controlla la sfera, così sulla ribattuta ci prova Asya Yazici ma nell’occasione Ivanova si riscatta e nega il gol.

L’Estonia inizia a scuotersi e comincia a farsi vedere dalle parti di Arianna Forcellini. Come accade al 29’ quando in mischia ci prova Parnik ma il portiere sammarinese blocca sicura. Dopo un periodo di equilibrio, sul finale di tempo (43’) è l’Estonia a portarsi vicinissima al vantaggio: imbucata in verticale per Matson che va veloce verso la porta poi una volta entrata in area riesce a calciare ma Forcellini fa una gran parata e chiude al meglio. Nell’unico minuto di recupero concesso dall’arbitro, altra occasione per San Marino che da corner tenta di trovare il vantaggio ma Paone non riesce a calciare verso la porta. Si va così a riposo sullo 0-0 ad Acquaviva.

L’inizio di ripresa sorride alle Titane che iniziano alla grandissima: dopo diversi tentativi le ragazze di Piva riescono a portarsi in vantaggio con Anna Benedettini che direttamente da calcio di punizione riesce a bucare il portiere avversario. San Marino che deve difendere il primo vantaggio di questo torneo e poco dopo lo fa alla grande: altra verticalizzazione per le estoni che porta alla conclusione la neo-entrata Vaarsi (doppietta nella partita precedente con il Lussemburgo) ma Forcellini ha un altro grande riflesso e nega il pareggio. La partita resta in equilibrio, con l’Estonia che cerca di riacciuffare il pareggio. Ci va vicinissimo poco dopo la mezz’ora quando da corner la sfera arriva sulla testa di Kaalma che colpisce un clamoroso incrocio dei pali. Sarebbe stato però tutto inutile in quanto il corner è stato battuto prima del fischio del direttore di gara Andruccioli.

Dopo tanto insistere però le estoni riescono a trovare il pari nel recupero: sul lancio profondo è Vaarsi a sfondare e a presentarsi a tu per tu con Forcellini, prova a chiudere Cristina Carli che però la tocca mandandola nella propria porta. Dopo sette minuti di recupero, l’arbitro fischia la fine. Il pareggio non è previsto così si va direttamente ai calci di rigore. Le Titane qui sono perfette perché segnano tutte e cinque le selezionate: Benedettini, Yazici, Terenzi, Paone e persino il portiere Forcellini. Anche le estoni non sono da meno ma al quinto e decisivo rigore Haavistu manda la palla sulla traversa facendo così esplodere tutto il pubblico presente ad Acquaviva. È tutto vero: la Nazionale femminile Under 16 San Marino batte l’Estonia.

Under 16 femminile , Torneo di sviluppo UEFA 2024, DAY 2 | San Marino – Estonia 1-1 (5-4 dcr)

SAN MARINO [4-3-3]

Forcellini; Benedettini, Carli, Paolini, Stifani (dal 87’ Maresi); Zanotti (dal 52’ Moroni), Tamagnini (dal 56’ Bianchi, dal 87’ Ragazzini), Yazici; Terenzi, Paone, Penserini (dal 87’ Bonciucci).

A disposizione: Mastronardi, Della Valle

Allenatore: Giacomo Piva

ESTONIA [4-1-4-1]

Ivanona; Priidemann (dal 46’ Sepp), Kelder (dal 46’ Berg), Kaalma, Juzaninova; Parnik (dal 46’ Vaarsi); Laidmets (dal 46’ Haavistu), Vali (dal 46’ Uzjukina), Rank, Veensalu (dal 46’ Luik) ; Matson

A disposizione: Kozljajeva, Pets, Sootaga

Allenatore: Ljubov Maksimova

Arbitro: Mattia Andruccioli

Assistenti: Manuel Bellavista e Fabrizio Morisco

Quarto ufficiale: Ilie Laurentiu

Marcatori: 48’ Benedettini, 90+1 aut. Carli

Ammoniti: Benedettini, Paone

Sequenza rigori: Benedettini gol, Kaalma gol, Yazici gol, Juzaninova gol, Terenzi gol, Luik gol, Paone gol, Vaarsi gol, Forcellini gol, Haavistu traversa