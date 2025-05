Expo Osaka 2025, San Marino incanta con arte e tradizione: Il Segretario di Stato Pedini apre gli eventi ufficiali in vista del National Day

Una giornata di musica, incontri diplomatici e promozione culturale ha anticipato il San Marino National Day del 3 maggio. Il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ha guidato la delegazione nella prima giornata ufficiale all’Expo.

OSAKA – È cominciata all’insegna dell’orgoglio identitario e della diplomazia culturale la partecipazione ufficiale della Repubblica di San Marino a Expo Osaka 2025. Il 2 maggio si è svolto il “San Marino Special Day”, un evento interamente dedicato alla promozione del turismo, della cultura e delle tradizioni sammarinesi, in vista della giornata clou, il National Day in programma sabato 3 maggio, che vedrà anche la partecipazione degli Eccellentissimi Capitani Reggenti.

A guidare la delegazione è stato il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, affiancato dal Commissario Expo Filippo Francini, dal Segretario Particolare Alan Gasperoni e dalla Direttrice del Padiglione San Marino Laura Franciosi.

Un viaggio tra musica, storia e bellezza: il San Marino Special Day

L’evento principale si è svolto nell’auditorium Shining Hat, dove un folto pubblico internazionale ha assistito a uno spettacolo che ha mescolato narrazione storica, musica e simboli della Repubblica.

“San Marino è una terra che nasce dalla libertà e si alimenta di pace e solidarietà – ha dichiarato Pedini Amati nel discorso di apertura –. Oggi celebriamo non solo le nostre radici, ma anche il dialogo tra culture, portando fino a Osaka la nostra voce e le nostre eccellenze”.

A seguire, gli interventi del Commissario Generale Filippo Francini e l’applaudita esibizione dell’Istituto Musicale Sammarinese con il brano originale From the Heart of San Marino to Osaka Day. La serata è proseguita con il concerto della celebre violinista giapponese Ikuko Kawai, nominata Pavilion Ambassador, e con la rievocazione storica della Federazione Balestrieri Sammarinesi, che ha proposto uno spettacolo tradizionale coinvolgente.

Musica e cultura anche sul Central Stage: Bohemienne Harmonies conquista il pubblico

Le celebrazioni sono proseguite sul Central Stage del Common-C, cuore dell’area internazionale in cui si trova il Padiglione di San Marino, con lo spettacolo musicale Bohemienne Harmonies: Notes from Paris to San Marino. In scena: Aldo Capicchioni, Michela Zanotti (violini), Anselmo Pelliccioni (violoncello), Marco Torsani (clarinetto) e Akiko Yatani (viola).

Visite istituzionali e incontri internazionali: San Marino si apre al mondo

Nel corso della giornata, il Segretario di Stato Pedini Amati ha effettuato una prima visita ufficiale al Padiglione San Marino, accolto dal team di volontari e dalla direttrice Laura Franciosi, firmando il libro delle firme e incontrando i visitatori.

Il pomeriggio ha visto una serie di visite diplomatiche nei padiglioni di Croazia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Polonia. Significativo l’incontro con il Deputy Commissioner General saudita Adel Alfayez, durante il quale è stato ribadito il reciproco interesse a rafforzare i rapporti bilaterali in vista dell’Expo Riyad 2030. “San Marino guarda con interesse alla crescente cooperazione con l’Arabia Saudita – ha scritto Pedini Amati sul libro degli ospiti –. Ci vediamo a Riyad tra cinque anni”.

Molto positiva anche la visita al Padiglione della Polonia, attuale Presidente del Consiglio d’Europa, dove si è discusso di future collaborazioni culturali e turistiche tra i due Paesi.

Verso il National Day del 3 maggio: attesa per la giornata più rappresentativa

Il National Day della Repubblica di San Marino sarà celebrato sabato 3 maggio con una serie di visite ufficiali e un programma artistico di alto livello, culminante in uno spettacolo della Federazione Balestrieri Sammarinesi, simbolo storico dell’identità e dell’autonomia del Titano.

La presenza sammarinese a Expo Osaka rappresenta un’opportunità unica per raccontare al mondo l’identità di una delle repubbliche più antiche, fatta di istituzioni solide, valori universali e patrimonio culturale autentico.