Truffa social sui viaggi gratis: Start Romagna smentisce e avvisa i cittadini

Sta circolando in queste ore sui social un post truffaldino che promette sei mesi di viaggi illimitati al prezzo simbolico di 2,35 euro, rivolgendosi ai residenti di Forlì e dintorni. A lanciare l’allarme è START Romagna, che chiarisce: l’offerta è completamente falsa e costituisce un tentativo di frode online.

Nel post si legge che l’iniziativa sarebbe stata lanciata da Start Romagna in occasione del presunto “25° anniversario” dell’azienda, con l’emissione di una fantomatica “carta mobilità speciale”. Una notizia totalmente inventata: START Romagna ha da poco compiuto 13 anni, e non ha promosso alcuna iniziativa simile.

Obiettivo: rubare dati personali e denaro

L’azienda denuncia che si tratta di un tentativo di truffa informatica, probabilmente finalizzato a ottenere informazioni sensibili come dati anagrafici, credenziali di accesso o dati bancari, attraverso link fraudolenti inseriti nel post.

“Invitiamo gli utenti a non cliccare su alcun link sospetto e a non inserire dati personali o di pagamento in siti di dubbia provenienza – fa sapere Start Romagna –. Ogni iniziativa ufficiale è sempre pubblicata e verificabile sul nostro sito web ufficiale e sui canali social certificati dell’azienda o della Regione Emilia-Romagna (come per l’iniziativa Salta Su).”

Segnalazione alla Polizia Postale

L’azienda ha già avviato l’iter per segnalare la frode alla Polizia Postale e alla piattaforma Meta, al fine di identificare gli autori del raggiro e ottenere la rimozione dei contenuti ingannevoli. Intanto, si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a segnalare immediatamente post simili.

Per qualunque dubbio o per segnalazioni, è possibile contattare START Romagna:

? info@startromagna.it

? tramite il servizio clienti disponibile sul sito ufficiale: www.startromagna.it