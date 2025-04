Federica Bagnera, da Desio a Riccione per il salto di qualità della sezione Ritmica della Ginnastica Riccione Academy

Arriva dall’Accademia Internazionale di Ginnastica Ritmica di Desio. Federica Bagnera è la nuova coreografa e allenatrice della Ginnastica Riccione Academy, ingaggiata dal club del presidente Francesco Poesio per far fare il salto di qualità anche alla sezione Ritmica.

“A dicembre ho concluso il mio rapporto di lavoro con l’Accademia Internazionale di Ginnastica Ritmica di Desio, dove ho lavorato con la squadra nazionale, ed ero alla ricerca di un nuovo progetto, di una nuova esperienza – racconta Federica -. Stavo vagliando diverse proposte arrivate sia dall’Italia che dall’estero. Poi, due settimane fa, mi ha chiamato il presidente Poesio, mi ha raccontato il progetto della Ginnastica Riccione Academy. Ho trovato bellissime le idee proposte e ho pensato valesse la pena non perdere questa occasione. Per questo motivo ho deciso di accettare l’invito a venire a vedere la palestra, a conoscere lo staff e le ragazzine. È stato tutto molto semplice ed è stato poi velocissimo firmare l’accordo, senza alcun dubbio o perplessità”.

Quali sono le sue prime impressioni sulla società? “La società sembra una grande famiglia, mi ha fatto subito una bellissima impressione, sia per la sezione di Artistica che per quella di Ritmica. Ho avvertito subito un’energia molto positiva. Gli elementi della società sono molto belli, quindi penso che sarà davvero molto interessante lavorare con le ragazze. Seguirò dai corsi con le più piccole a quelli con le più grandi”.

E sulla città? “Non ero mai stata a Riccione, è la mia prima volta. Ho avuto modo di fare una passeggiata rapida in centro due sere fa e mi è sembrata una città molto viva, molto colorata. Poi l’aria di mare è imbattibile”.

Che cosa si porta in valigia degli otto anni passati a Desio? “È stata la mia prima esperienza nella Ginnastica Ritmica e nello sport in generale. È stata un’esperienza veramente molto bella sia a livello umano che professionale: è stato bellissimo vedere crescere le ginnaste giorno dopo giorno e acquisire insieme a loro esperienza. Mi porto dietro otto anni di lavoro, di giornate di allenamento e di esperienze in giro per il mondo”.

Qual è l’obiettivo che si pone per questa sua nuova esperienza lavorativa? “L’obiettivo è quello di far crescere la sezione di Ginnastica Ritmica della Ginnastica Riccione Academy, offrendo alle ragazze tutta la mia esperienza, tutta la mia conoscenza. E quindi il mio intento è quello di far crescere questo bagaglio che si portano dietro giorno dopo giorno e che passo dopo passo diventa sempre un po’ più grande, sempre un po’ più pesante, sicuramente nei limiti delle possibilità che ogni ragazza ha e sempre con molta serenità e tranquillità”.

Il presidente del club della Perla verde non può che essere soddisfatto del “nuovo acquisto”. “È stato tutto molto naturale – aggiunge Francesco Poesio -: con Federica abbiamo parlato un paio di volte telefonicamente, poi in una call, quindi ci siamo incontrati. Il nostro progetto l’ha subito convinta e lei ha convinto noi perché oltre ad essere una grande professionista, ed il suo curriculum parla da solo perché non tutti i tecnici possono permettersi di allenare per otto anni le Farfalle all’Accademia Internazionale di Desio, ci ha fatto un’ottima impressione anche a livello umano. È un orgoglio e un onore avere Federica con noi. L’intento è di far crescere la sezione di Ritmica e portarla in futuro a centrare ottimi risultati a livello nazionale, come stiamo facendo da tempo con la sezione di Artistica”.

