Forlì, carabinieri rintracciano e arrestano 57enne 

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Ronco hanno arrestato un 57enne, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Forlì, dovendo lo stesso espiare la pena residua di anni uno, mesi undici e giorni sedici di reclusione oltre al pagamento della pena pecuniaria della multa di 13.333 euro, a seguito di condanna definitiva per il reato di “produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti”, commesso il 24 gennaio 2020 a Forlì.

L’uomo – che aveva già a suo tempo scontato una parte di pena di circa undici mesi in custodia cautelare – al termine di una serie di accertamenti è stato rintracciato in piena notte in questo centro cittadino e, dopo le formalità di rito connesse con il suo arresto, condotto presso la Casa Circondariale di Bologna dove sconterà il residuo pena disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Forlì, 10.05.2025