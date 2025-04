Gestione delle acque meteoriche: anche le procedure passano in capo ad Hera 

Da giovedì 1° maggio le istanze di immissione di acque meteoriche in pubblica fognatura (bianche) devono essere presentate ad Hera

Cesenatico, 15 aprile 2025_ A seguito del passaggio di competenza sulle reti meteoriche pubbliche ad Hera, a partire da Giovedì 1 maggio 2025, le istanze di immissione di acque meteoriche in pubblica fognatura (bianche) devono essere presentate ad Hera che rilascerà nulla osta e successivo benestare all’allaccio, così come di fatto avviene già per gli scarichi di acque reflue domestiche in fognatura nera o mista provenienti da civili abitazioni. Restano di competenza di Hera gli scarichi di acque reflue domestiche in fognatura nera o mista. Pertanto, per l’ottenimento del nulla osta e del successivo benestare all’allaccio- sia per le acque meteoriche (bianche) che per le acque reflue (nere) di competenza di Hera – si dovranno presentare le istanze accedendo al sito di Hera e sui canali ufficiali del Comune di Cesenatico sono presenti tutti i link utili.

Resta in capo al Comune di Cesenatico la competenza per le immissioni di acque meteoriche (bianche), fuori fognatura (acque superficiali, fossi, fossi tombinati e fuori agglomerato) e per le immissioni di acque reflue domestiche (nere) all’esterno dell’agglomerato, fuori fognatura (acque superficiali, fossi, fossi tombinati)

Le acque meteoriche

Dal 1°gennaio 2025 Hera è subentrata al Comune di Cesenatico nella gestione e nel coordinamento delle attività di pulizia, manutenzione e pronto intervento delle acque meteoriche che rientrano nell’ambito del contratto di gestione del Servizio Idrico Integrato, svolte fino a dicembre 2024 dal Comune di Cesenatico. Il passaggio di consegne è avvenuto con delibera di Atersir (l’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti) del 24 dicembre scorso, con riferimento al subambito ATO 8 Forlì-Cesena e coinvolge tutti i comuni della provincia.

Si tratta delle fogne bianche di proprietà comunale ricadenti all’interno del perimetro urbanizzato. Il territorio di Cesenatico conta 89 chilometri di rete fognaria bianca, 9500 caditoie, 57 scarichi e 13 sollevamenti. Dal 1° gennaio scorso questa ampia infrastruttura è gestita da Hera che provvede alla pulizia dei pozzetti, delle reti e delle caditoie stradali e alle attività di pronto intervento sulle reti. Restano invece in capo all’Amministrazione comunale tutti gli interventi di potenziamento della rete e la relativa realizzazione di nuove condotte.

