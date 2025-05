GOLDEN CLUB RIMINI. Brayan Schiaratura tris di medaglie regionali 1.500, 5.000 e 10.000. Il biancorosso a fine mese disputerà i Campionati Italiani a Rieti

Parma : Il riminese Brayan Schiaratura sabato e domenica è stato grande protagonista dei Campionati Regionali Fidal d’atletica leggera per le categorie Junior e promesse sull’anello rosso dello stadio Lauro Grossi.

Il giovane Brayan Schiaratura portacolori del Golden Club Rimini, al primo anno della categoria junior, nell’arco di 24 ore ha conquistato due medaglie d’oro vestendo la maglia di campione regionale dei 1500 e 5000 metri.

Sabato Schiaratura, nonostante il caldo afoso ha corso i 1500 metri siglando il nuovo primato personale in 4’06″12 al termine di una gara tattica precedendo anche i forti atleti della categoria promesse.

Domenica Brayan, nonostante la fatica nelle gambe del giorno prima, si è imposto sui 5000 al termine di una gara controllata in 15’17”73 emulando il suo idolo il norvegese Jakob Ingebrigtsen indiscussa stella del mezzofondo mondiale.

Terzo titolo regionale Fidal per Brayan Schiaratura, in questa stagione, il 7 aprile in quel di Ferrara si era fregiato dell’alloro sui 10.000 metri.

Questi risultati arrivano due settimane prima dei Campionati Italiani juniores in programma a Rieti dal 26 al 28 luglio che fan ben sperare Brayan che venerdì 26 correrà i 3000 metri e domenica 28 nuovamente i 5000 metri dove rappresenterà la città di Rimini e i colori biancorossi del Golden Club Rimini come ha fatto il compagno di scuderia Pietro Lami sabato e domenica scorsa a Molfetta di Bari sugli 800 e i 1500 metri.

Brayan Schiaratura lo scorso anno, quando militava nella categoria allievi, era giunto 4° nei Campionati Italiani dei 10 km su strada e 6° sui 3.000 in pista.

Golden Press