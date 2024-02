In arrivo pioggia e neve, previsioni meteo di Giuliacci

Il meteorologo: “Nei prossimi giorni ci sarà diffuso maltempo per il lento passaggio di un’intensa perturbazione”. Temperature oltre la norma

Arriva la pioggia. “Nei prossimi giorni ci sarà diffuso maltempo per il lento passaggio di un’intensa perturbazione. – spiega all’Adnkronos il meteorologo Andrea Giuliacci – Ed entro la fine della giornata di oggi la pioggia raggiungerà tutto il Nord, la Toscana e l’Umbria”.

“Domani sarà una giornata nuvolosa e piovosa in tutta Italia, con le piogge più abbondanti al Nord e regioni tirreniche. Domenica altra pioggia al Nordest e regioni tirreniche. Lunedì ultimi piovaschi isolati al Sud, Abruzzo, Molise e Lazio. – continua Giuliacci – Nei prossimi giorni anche tanta neve sulle Alpi, ma solo oltre 1000-1500 metri perché le temperature, sebbene in calo, rimarranno in generale leggermente oltre la norma. Al Centro-Sud e Isole saranno anche giornate molto ventose”.