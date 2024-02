San Marino. La Fiorita, verso il Murata con il sorriso ritrovato. Niang: “Anche domani non dovremo sbagliare atteggiamento”

È stato uno dei principali artefici del successo di domenica scorsa contro la Juvenes Dogana che ha riportato il sorriso in casa La Fiorita dopo la sconfitta della settimana precedente contro la Folgore, costata ai gialloblù il primo posto in classifica. Con le quattro reti siglate in soli 60 minuti Aziz Niang, approdato a La Fiorita nel mercato di gennaio, ha raggiunto quota 10 gol in campionato.

“Gol – spiega – che dedico al mio caro amico Nicola Menzano, al mister Manfredini che mi ha dato fiducia e a tutta la squadra: è grazie a loro se ho potuto segnare. Mi auguro di poterne fare ancora tanti altri”.

Al di là della prestazione personale, sicuramente positiva, Niang sottolinea la buona prova di squadra l’importanza della vittoria per il campionato dei gialloblù.

“Domenica siamo entrati in campo con la giusta mentalità già dal primo minuto – commenta -. Abbiamo fatto tutti una buona prestazione. Spero che si possa continuare così per poter raggiungere i nostri obiettivi. Siamo una squadra forte e possiamo puntare in alto”.

Niang, classe 2002, è nato a Nantes con origini senegalesi, ma è cresciuto calcisticamente in Italia. Prima di approdare al campionato sammarinese, ha giocato in Serie D con il Franciacorta e il Rotonda e poi in Eccellenza, con le maglie dell’Ariano Irpino e del Montescaglioso. Ha trascorso la prima parte di stagione al Fiorentino, dove si è guadagnato diverse attenzioni, comprese quelle de La Fiorita.

“Sono contento di essere arrivato a La Fiorita – dice -, sia perché si tratta di una squadra che può puntare ad obiettivi ambiziosi, sia perché mi sto trovando bene. Tutti mi hanno accolto nel migliore dei modi, facendomi sentire da subito a mio agio”.

Domani, alle 15:00, i gialloblù affronteranno il Murata a Domagnano, prima sfida di un trittico fondamentale che vedrà gli uomini di Manfredini opposti anche a Cosmos e Virtus.

“Da quello che ho sentito il Murata è una buona squadra – dice Niang -. Non ho avuto l’opportunità di incontrarli all’andata perché il Fiorentino li ha affrontati all’ultima giornata, quando già ero arrivato a La Fiorita. Sarà una partita complicata, nella quale sarà importante scendere in campo nel modo giusto dal primo minuto, come abbiamo fatto la scorsa settimana, e dare tutto quello che abbiamo. Manca poco allo scontro diretto con la Virtus e vogliamo arrivarci nel migliore dei modi”.

Ufficio stampa La Fiorita