Arrestato in Bulgaria un cittadino bulgaro di 47 anni per furto di rame in provincia di Pesaro e Urbino. L’uomo, insieme a un complice, si era introdotto in un cantiere edile rubando una considerevole quantità di rame dal valore di diverse decine di migliaia di euro. È stato fermato su mandato di arresto europeo emesso dalla Procura di Perugia e sarà estradato in Italia per scontare una pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione.