Nuove accuse di Ilary a Totti: ‘Sperpera nel gioco d’azzardo’

Nuovo capitolo nella separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi.

In base d un articolo pubblicato sul quotidiano ‘La Verità’ in cui vengono citati atti depositati dai legali della Blasi nell’ambito del procedimento civile per il divorzio tra la showgirl e Francesco Totti.

In base a quando scrive il giornale, l‘ex capitano della Roma “dilapiderebbe nei casinò sei volte la cifra destinata ai figli” e “non avrebbe indicato…tutte le carte di credito e tutti i conti correnti a lui intestati e cointestati o sui quali possa comunque operare”.

Intervengono con una nota gli avvocati di Ilary, Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, “ribadiscono la loro totale estraneità alla divulgazione, e confidano, pur consapevoli dell’interesse del pubblico, che sia mantenuto il riserbo sugli aspetti processuali della vicenda che ha ad oggetto questioni private, per rispetto nei confronti del Tribunale, delle parti coinvolte e dei figli, nonché a garanzia del corretto esercizio del diritto di difesa dei coniugi”.

Ansa