Incidente mortale al confine con San Marino lungo Via Monte Cieco. Muore un giovane di Santarcangelo di 22 anni

Questa mattina, poco dopo le 6, un tragico incidente stradale ha causato la morte di un giovane di 22 anni, B.A., residente a Santarcangelo. L’incidente è avvenuto in territorio italiano, lungo via Monte Cieco, nelle vicinanze del confine con San Marino.

Il giovane era alla guida di una BMW con targa sammarinese, risultata essere di una società di noleggio del Titano. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia Locale, giunta immediatamente sul posto, il veicolo stava percorrendo la strada a velocità elevata quando, affrontando una curva, il conducente ha perso il controllo. L’auto è finita in un dirupo, ribaltandosi più volte.

Durante il violento impatto, il giovane, che non indossava la cintura di sicurezza, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, precipitando per circa dieci metri. I soccorsi, giunti sul posto con l’Eliambulanza, sono riusciti inizialmente a stabilizzarlo, ma poco prima del trasferimento in ospedale, il ragazzo è andato in arresto cardiaco. Nonostante i tentativi di rianimazione, è stato dichiarato il decesso alle 7 del mattino.

L’incidente, avvenuto attorno alle 5, non ha coinvolto altri veicoli. Per consentire i rilievi necessari, la strada è stata chiusa al traffico per diverse ore. La notizia ha scosso profondamente la comunità di Santarcangelo, che piange la scomparsa del giovane nato nel 2002.