Juvenes Dogana Futsal, sesto posto in cassaforte: battuta la Virtus I biancorossoblù vincono per 5-2 lo scontro diretto, nonostante sei assenze. Levani: “Ragazzi commoventi”

Roberto Levani dice di non avere più parole per definire la propria squadra, capace di battere, oltre agli avversari, anche le tante assenze. Nel 27° turno del Campionato sammarinese di futsal, la Juvenes Dogana supera per 5-2 la Virtus e cementa la sesta posizione, mettendo sette punti di distanza tra sé e i neroverdi. E pensare che la squadra di Serravalle era arrivata allo scontro diretto con soli otto giocatori a disposizione, tra infortunati e ammalati, alcuni dei quali non erano nemmeno al meglio. “Li conosco, so che valore abbiano, però rimango ancora colpito dalla passione che mettono in campo – commenta l’allenatore della Juvenes Dogana –. Non era semplice giocare contro una squadra come la Virtus, che tiene alti i ritmi e difende bene, punendo al primo errore grazie a delle ripartenze veloci. Soprattutto, non era facile tenere sempre la pressione alta e il pallino del gioco in mano, viste le sei assenze, ma in campo ho visto tanto entusiasmo e sacrificio: è quello che chiedo loro da inizio anno e ora davvero cominciano a essere quel gruppo unito che volevo, un gruppo che non deve porsi limiti”.

È proprio la Juvenes Dogana ad andare avanti, al 6′, grazie a Gabriele Borasco, ma la Virtus risponde dopo quattro minuti con Andrea Toccaceli. Il 2-1 biancorossoblù arriva già al 12′, con Simone Chezzi, mentre a ridosso dell’intervallo Nicolò Gianni fallisce il rigore del possibile doppio vantaggio. Il numero 19, però, si rifarà nella ripresa, segnando uno dei tre ulteriori goal messi a referto dalla Juvenes Dogana, al 51′. Gli altri due sono di Alessandro Zonzini, al 31′ e 55′, e rendono vano il tentativo di rimonta avviato al 36′ da Matteo Morganti. “È una vittoria importante, ma non credo che sia servita per darci ulteriore morale, perché in questo momento stiamo già tutti benissimo, a livello mentale – spiega Zonzini –. Il gruppo è unito e giovedì lo si è visto, perché non abbiamo sentito alcuna pressione, nonostante le tante assenze. Però non siamo presuntuosi, abbiamo solo preso consapevolezza delle nostre qualità . A livello personale, sono contento della doppietta, mi mancava da tanto tempo, sempre che io ne avessi mai realizzata una, prima – dice, ridendo –. Devo ringraziare i miei compagni, che mi hanno dato la possibilità di esprimermi, e il fisioterapista, Enrico Casali, perché negli spogliatoi mi ha fatto un discorso che mi ha aiutato a trovare subito il ritmo giusto in campo. Ora vediamo di affrontare le prossime sfide con la stessa mentalità, perché ci stiamo rendendo conto che possiamo essere molto pericolosi contro chiunque, anche in ottica playoff”.

A proposito di playoff, con il rinvio delle sfide tra Fiorentino e La Fiorita e tra Tre Fiori e Folgore, per maltempo, la Juvenes Dogana si è virtualmente portata a -3 dal quinto posto e a -5 dal terzo e dal quarto. Questo vuol dire arrivare allo scontro diretto di lunedì, contro La Fiorita, con la possibilità di agganciare i gialloblù e mettere loro grande pressione, in vista del recupero della gara contro la capolista. “Sarà una partita difficile, contro una delle squadre più forti del campionato, una vera battaglia – commenta Levani –. Spero di recuperare tutti i miei giocatori per quel giorno, ammalati e infortunati. Le squadre cominciano a conoscerci e saranno sempre più agguerrite contro di noi, perché avranno voglia di batterci, perciò ora dovremo andare in campo ancora più concentrati”.