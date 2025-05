La Family Run di Bellaria dona 1800 euro al reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale “Infermi” di Rimini

La somma servirà a finanziare il progetto dell’associazione “La Prima Coccola” denominato “A un passo da te” che prevede la costruzione de “La Casa delle Famiglie”

Un assegno da 1800 euro donato al reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale “Infermi” di Rimini per il progetto “A un passo da te – La casa delle Famiglie”. Il nobile gesto è firmato dall’ASD Elite Team Italia che ha raccolto la cifra nel corso dell’ultima edizione della “FamilyRun”, la corsa solidale andata in scena lo scorso mese di giugno a Bellaria nell’ambito del “Bim Triathlon 2024”.

Presenti alla consegna ufficiale dell’assegno – oltre ad Andrea Arcidiacono (Presidente dell’Asd Elite Team Italia) – alcune delle persone che, a vario titolo, hanno contribuito al successo della raccolta fondi: Valentina Lin del Ristorante Mana Sushi, Patrizia Celli del Conad La Fonte, l’osteopata Naciketa Tiwary, la nutrizionista e Life Coach Veronica Bernardi, il parrucchiere Bell’hair Nicola Cagnini e Mirko Cecchi della Nuova rama3 Cartongesso.

I soldi, come detto, serviranno a contribuire al progetto dell’associazione “La Prima Coccola” denominato “A un passo da te” che prevede la costruzione de “La Casa delle Famiglie”, un luogo in cui i genitori – in caso di necessità – possono restare vicini ai loro bambini ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Rimini.

Nel corso di un anno, la casa de “La Prima Coccola” ha ospitato più di 20 famiglie, alcune di queste per oltre 40 giorni di degenza.

Da oltre dieci anni, la missione de “La Prima Coccola” è quella di fornire sostegno materiale e morale ai neonati e alle famiglie che si trovano a vivere una difficile esperienza di ricovero, preservando la loro vicinanza e garantendo loro un percorso di cura dedicato, grazie al supporto all’Unità di Terapia Intensiva e ai suoi operatori nella formazione e nell’acquisto delle migliori eccellenze sanitarie e tecnologiche.

“Avere un figlio piccolo ricoverato – spiega Andrea Arcidiacono, Presidente dell’Asd Elite Team Italia – costringe spesso i genitori a enormi sacrifici, anche organizzativi. Per questo abbiamo voluto dare una mano concreta a questo progetto che mette a disposizione spazi gratuiti per stare assieme in un ambiente accogliente ed ospitale. Siamo orgogliosi della cifra raccolta, ma il merito è tutto della sensibilità dei nostri sponsor che, con encomiabile generosità, hanno risposto in maniera entusiastica al nostro invito”.

E tra i numerosi sponsor che hanno supportato l’iniziativa da segnalare il grande impegno di Conad La Fonte, che nelle giornate dell’8 e 9 giugno ha devoluto dieci contesimi per ogni scontrino emesso nei supermercati di Bellaria e Viserba, donando a “La Prima Coccola” 1.500€