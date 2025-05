Lista Civica Progetto Ravenna: Società sportive e Comune dovranno fare squadra per migliorare gli impianti sportivi del nostro territorio

“La futura amministrazione dovrà supportare le società sportive locali – dicono Guido Guerrieri e Chiara Francesconi, entrambi candidati nella Lista civica Progetto Ravenna per le prossime elezioni amministrative – che vorranno investire negli impianti che hanno in gestione. Solo attraverso una stretta collaborazione fra Comune e privati si potranno promuovere e supportare investimenti finalizzati alla riqualificazione degli impianti esistenti e promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed economico attraverso lo sport”.

I due candidati di Progetto Ravenna, l’uno già assessore al Comune di Ravenna dal 2011 al 2016 e l’altra Consigliera comunale anche nell’ultima consiliatura, intervengono così sul tema dell’impiantistica sportiva: “Le associazioni sportive rappresentano un pilastro fondamentale nella nostra comunità, svolgendo sul territorio un ruolo sociale di grande importanza. Non solo promuovono la salute e il benessere dei ragazzi e dei cittadini, ma anche valori come solidarietà, rispetto e disciplina. Inoltre, le società sono un importante strumento di aggregazione e inclusione sociale, contribuendo a rafforzare il tessuto comunitario e a promuovere la coesione”.

Il discorso passa poi al tema delle strutture: “Per poter svolgere appieno questo ruolo, le società sportive tuttavia necessitano di impianti di qualità, adeguati e sicuri. Investire negli impianti sportivi – dicono ancora Guerrieri e Francesconi – significa non solo garantire la crescita e lo sviluppo dei nostri ragazzi in ambienti salubri e strutturati, ma anche creare le condizioni per l’organizzazione di eventi, non unicamente sportivi, che possono attrarre visitatori e promuovere l’immagine dei quartieri, delle frazioni e della città”. Associazioni che spesso necessitano di un sostegno: “L’Amministrazione Comunale deve anche costruire formule di supporto alle società sportive, in particolare verso quelle del forese, nelle tante località decentrate del nostro territorio. Le associazioni sportive sono un presidio di formazione e aggregazione troppo spesso lasciato nelle mani del solo volontariato. L’Amministrazione deve farsi parte attiva, sia nella riqualificazione degli impianti, che negli adempimenti burocratici sempre crescenti e che gravano anche sulle piccole società”.

E in vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio, ecco i tre punti sui quali Francesconi e Guerrini intendono porre particolare attenzione:

– Promuovere la collaborazione tra le diverse realtà sportive e istituzionali;

– Incentivare gli investimenti privati nel territorio, con particolare attenzione agli impianti sportivi;

– Sviluppare progetti e iniziative che valorizzino il ruolo sociale dello sport e promuovano la crescita dei giovani e la salute dei cittadini.

“È importante che la rete di impianti e società, soprattutto con attività giovanile, sia diffusa su tutto il territorio per garantire l’accesso all’attività sportiva, in ambienti sicuri e strutturati – sottolinea Guido Guerrieri – riconoscendo anche nei bandi pubblici degli impianti, processi di riqualificazione e attività sociale sul territorio”. Crediamo che la futura Amministrazione comunale – conclude Chiara Francesconi, capolista di Progetto Ravenna – debba avere un ruolo fondamentale non solo per la manutenzione puntuale delle palestre e degli impianti, ma debba prevedere una nuova gestione delle concessioni che tenga in considerazione degli interventi effettuati nel corso degli anni dei concessionari. Tutto ciò in modo da dare priorità a coloro che prevedono investimenti importanti in quanto soggetti che promuovono anche a livello territoriale e di quartiere il ruolo che lo sport ha in termini sociali e di aggregazione per le comunità“.

Ravenna, 2 maggio 2025

Per Chiara Francesconi e Guido Guerrieri – Lista Civica Progetto Ravenna