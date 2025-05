Mercatino Conca. Festa e tradizione nel cuore della Valconca: l’Antica Fiera di Sant’Ubaldo entra nel vivo

È entrata nel vivo oggi, domenica 11 maggio, la storica Antica Fiera di Sant’Ubaldo, manifestazione che da anni anima la primavera di Mercatino Conca con una combinazione di tradizione, gusto e intrattenimento per tutte le età.

Sin dalle prime ore del mattino il borgo si è risvegliato con il profumo dei prodotti tipici e il fermento del mercato tradizionale, che ha richiamato numerosi visitatori. Dalle ore 12 si sono aperti anche gli stand gastronomici presso la Sala Polivalente, pronti a offrire piatti della tradizione e prelibatezze locali.

La giornata è scandita da un ricco programma di eventi: musica dal vivo, dj set, estemporanee di pittura, e l’atteso autoraduno con partenza per il giro turistico alle 9.30, seguito da un aperitivo conviviale. Spazio anche allo sport e alla condivisione, grazie alla social ride in collaborazione con il Team Bike Valconca e al terzo torneo di biliardino, previsto per il pomeriggio nella Sala Polivalente.

Immancabili le attrazioni dedicate ai più piccoli, con giochi e gonfiabili, mentre gli artisti della pittura si cimentano con l’estemporanea “Ponti per unire e non muri per dividere”, che vedrà la premiazione nel pomeriggio alle 16.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Mercatino Conca, continua fino a sera in un clima di festa e convivialità. Un’occasione per riscoprire il valore delle tradizioni, ma anche per vivere una domenica diversa all’insegna della comunità e del buon vivere.