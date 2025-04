Misano Adriatico. Approvato il rendiconto 2024: avanzo di esercizio di 5,3 milioni. 10,9 milioni gli investimenti realizzati e programmati. Risultati conseguiti mantenendo invariata la pressione tributaria

Misano Adriatico, 30 aprile 2025 – È stato approvato dal consiglio comunale il rendiconto della gestione 2024 del Comune di Misano Adriatico, chiuso con un avanzo di esercizio di circa 5 milioni 300 mila euro, in linea con quello del 2023

La maggior parte dell’avanzo sarà accantonato per vincoli obbligatori di legge e per far fronte alle esigenze che si manifesteranno nel corso del 2025. La parte disponibile e dedicata ad investimenti ammonta a circa 2 milioni e mezzo, di cui un milione sarà utilizzato nel breve periodo per lavori manutentivi a strade e piazze, come previsto dalla variazione di bilancio approvata successivamente

“La gestione finanziaria del Comune di Misano è virtuosa e trasparente – commenta Giuseppina Ferri, assessora a Bilancio, Tributi e Personale – improntata al progresso di tutto il territorio e con una buona capacità di intercettare fondi europei, nazionali e regionali per sostenere i progetti. Si chiude un 2024 con tante realizzazioni e un altro miglioramento della dotazione infrastrutturale a beneficio di tutti i cittadini. Stiamo rispettando il cronoprogramma degli investimenti e in uno scenario di continue restrizioni dei trasferimenti nazionali, siamo riusciti a mantenere invariata la pressione tributaria chiudendo un bilancio in netto territorio positivo”.

Sul risultato positivo di gestione ha inciso il lavoro di recupero crediti attuato negli anni precedenti che ha consentito di incassare vecchie partite.

Da segnalare anche la progressiva diminuzione dell’indebitamento, ora al 2,14%. La scelta di utilizzare l’avanzo per coprire gli investimenti preventivati, infatti, consente di non ricorrere ad indebitamento e, al contempo, di non aumentare la tassazione.

Si rileva, inoltre, un contenimento dei tempi di pagamento dei fornitori. Il tempo medio di ritardo nei pagamenti delle fatture è pari a -14,48 giorni, ciò significa che mediamente vengono pagate in anticipo rispetto alla scadenza.

Sul fronte degli investimenti, nel 2024 sono state affidate ed impegnate spese di investimento per oltre 5,7 milioni di euro, di cui 500mila dal PNRR. A queste si aggiungono ulteriori 2,45 milioni per opere pubbliche affidate nel 2024 e rinviate al 2025, oltre a 2,6 milioni per opere prevalentemente PNRR per le quali è stata reimputata sia l’entrata che l’uscita. Ciò significa che alla voce investimenti, nell’anno 2024, sono state finanziati interventi per 10.890.000 di euro, una cifra consistente che ci consente di migliorare costantemente il patrimonio pubblico edilizio e stradale del nostro comune.

