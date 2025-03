Misano Calling. MotoGP™: nel weekend Ponte1948 sigla il suo sesto Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini

Dopo le indimenticabili emozioni vissute a luglio in quel di Donington per il Prosecco DOC UK Round di Superbike che ha visto il brand troneggiare in pista con l’ormai notissimo logo ma anche personalmente sul podio per premiare i vincitori con trofei e Jeroboam di Prosecco DOC, ora è davvero difficile gestire l’adrenalina perché si tratta di MotoGP™!

Dal 6 all’8 settembre l’appuntamento è a Misano per il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini che vedrà Ponte1948 ancora una volta protagonista in pista, sul podio e nel Vip Village come MotoGP™ Supplier in tutte le categorie.

Ma non è tutto, il connubio con il motomondiale continuerà fino a fine stagione grazie agli accordi con il team francese Red Bull GASGAS Tech3, di cui l’azienda è Sparkling Partner, e Severino Hospitality per la fornitura delle richiestissime bollicine nelle lounge di tutte le tappe in calendario.