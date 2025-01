Misano. Frontale tra due auto, entrambi i conducenti trasportati in ospedale

Si è verificato nel pomeriggio di oggi un incidente frontale tra due auto, una Fiat Panda e una Fiat 500. L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30, in via Scacciano a Misano.

Le persone coinvolte sono una donna e un uomo, quest’ultimo è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. La donna è stata invece portata all’ospedale Infermi. Il personale del 118 è intervenuto con due ambulanze e un’auto medica.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Secondo una prima ricostruzione, le due auto viaggiavano in direzioni opposte lungo via Scacciano – la Fiat 500 stava salendo verso monte, mentre la Panda stava scendendo verso mare – quando la Fiat 500 ha invaso la corsia opposta, per cause ancora in fase di accertamento, causando così un violento impatto frontale.

La strada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi per consentire i soccorsi e i rilievi.