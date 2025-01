Misano World Circuit: Coppa Italia Velocità. Al via il terzo round stagionale

Il terzo round della Coppa Italia Velocità è in programma questo weekend presso il celebre circuito di Misano, promettendo spettacolo e suspense ad ogni curva. Con oltre 320 piloti accreditati, l’evento si preannuncia come un concentrato di talento e passione per il motorsport.

Tra le competizioni in programma, i partecipanti potranno assistere a gare emozionanti della Pirelli Cup (Rider e SBK), Yamaha R3 Cup, Trofeo Italiano Amatori RR Cup e 1000 Avanzata, 1000 Base, Rookie Challenge, 600 Base e Pro, Dunlop Cup 600 e 1000, CRV e RBF Cup. Le gare per tutte le categorie sono programmate per domenica, a partire dalle 10:25.

Guidati dall’esperienza dei Tecnici FMI Alessandro Brannetti, Livio Bellone, Romano Fenati e Fabrizio Perotti con il coordinamento del Direttore Tecnico Velocità FMI Roberto Sassone, i partecipanti hanno preso parte a un programma di formazione specifico. Le attività si sono concentrate su vari aspetti cruciali per i piloti: ieri si è svolto un briefing interamente dedicato alla sicurezza in pista, mentre questa mattina si sono tenute le prove di partenza, mirate a perfezionare uno degli aspetti più complessi della gara, con risultati molto positivi.

La Coppa Italia Velocità accoglie piloti di diverse fasce di età e molteplici livelli di preparazione, rendendo l’evento un punto di riferimento per il motorsport italiano. Questa sera è previsto un nuovo briefing che si concentrerà su sicurezza, manutenzione moto e preparazione dei turni in pista.

Programma Coppa Italia Velocità Round 3 Misano