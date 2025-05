Mondaino. Palio de lo Daino: nel borgo sono in arrivo oltre 100 tra botteghe, artigiani e associazioni di rievocazione storica provenienti da 9 Regioni d’Italia, San Marino, Repubblica Ceca e Spagna

Artigiani e botteghe storiche: l’arte e gli antichi mestieri in mostra in Valconca in occasione del Palio de lo Daino

Partito il conto alla rovescia in vista della manifestazione che si terrà a Mondaino dal 15 al 18 agosto

“Nel Rinascimento si costruisce il sapere, nel gioco delle carte il futuro è da vedere”: questo il claim scelto per accompagnare la 35esima edizione del Palio de lo Daino, che andrà in scena a Mondaino dal 15 al 18 agosto prossimi. Torna il tradizionale evento che commemora la pace tra le Signorie dei Malatesta e dei Montefeltro, siglata nel 1459. Il borgo si anima e prende vita con cortei, spettacoli, animazione itinerante, musica e le disfide tra le quattro Contrade. Un viaggio a ritroso nel tempo che farà immergere il visitatore nelle suggestive atmosfere medioevali e rinascimentali: le vie e le piazze si accenderanno con le botteghe storiche delle arti e dei mestieri, sbandieratori, armigeri, falconieri, giullari, figuranti, laboratori artigianali, le proposte culinarie delle contrade, spettacoli e musica dal vivo. In piazza Maggiore e nel centro storico, sarà possibile ammirare la maestria dei falconieri e dei loro rapaci in grado di lasciare il pubblico a bocca aperta con straordinarie evoluzioni. Spazio anche ai giocolieri del fuoco, che illumineranno la notte con le loro fiamme danzanti, ai musici, saltimbanchi e alle danzatrici.

Il Palio de lo Daino è organizzato dalla Pro Loco Mondaino, con la collaborazione del Comune di Mondaino; le Contrade Borgo, Castello, Contado, Montebello; la Compagnia Balestrieri e Musici “San Michele”; Punto I.O.R. Mondaino. Il Palio de lo Daino è manifestazione ufficiale del “Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche” e fa parte della Rete di manifestazioni storiche della Regione Emilia-Romagna.