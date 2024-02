Neonata muore di pertosse: genitori, vaccinatevi in gravidanza. La mamma, nessuno mi aveva informato

Una bambina di 15 giorni è morta all’ospedale materno infantile Salesi di Ancona per un mix di agenti patogeni: pertosse e bronchiolite.

L’ospedale ha fatto tutto il possibile, tanto che la Procura non ha ritenuto necessario aprire un fascicolo sulla vicenda, riferiscono oggi i media locali.

La bimba, nata il 21 gennaio, era arrivata al Salesi con tosse e rifiuto del nutrimento. Antibiotici, intubazione, ventilazione meccanica sono stati però inutili.

“Una tragedia – dicono i medici -, che avrebbe potuto essere evitata se la mamma si fosse sottoposta alla vaccinazione per la pertosse durante la gravidanza”. Oggi i genitori, che vogliono mantenere l’anonimato, hanno lanciato un messaggio: “non vogliamo che quello che stiamo passando noi venga vissuto da altre famiglie. Bisogna fare informazione, a noi nessuno aveva detto in gravidanza di fare il vaccino della pertosse”. La vaccinazione va effettuata attorno alla 28esima settimana di gestazione in modo da trasferire gli anticorpi al nascituro che può essere vaccinato dal secondo mese di vita.

Ansa