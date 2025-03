OMICIDIO DI ANZOLA EMILIA: C’E’ UN FERMO

Anzola Emilia (BO): Nella notte del 17 maggio 2024, i Carabinieri del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo di Bologna e della Compagnia Bologna Borgo Panigale hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto disposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Bologna, Dott. Stefano Dambruoso, nei confronti di un 62enne italiano, indagato per omicidio volontario. I fatti sono accaduti nel pomeriggio del 16 maggio 2024, presso gli uffici della Polizia Locale, dove il 62enne prestava servizio. L’uomo è sospettato di aver cagionato la morte di Sofia Stefani, 33enne italiana, esplodendo un colpo di arma da fuoco dalla pistola d’ordinanza in direzione della donna che era andata a trovarlo e con cui aveva avuto una relazione. Appresa la notizia dal 112, i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna hanno allertato i Carabinieri della locale Stazione che sono giunti sul posto unitamente ai Carabinieri del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo – Sezione Investigazioni Scientifiche di Bologna e della Compagnia Bologna Borgo Panigale. Nella notte del 17 maggio 2024, a seguito dei gravi indizi di colpevolezza raccolti a carico dell’indagato, è stato disposto il fermo di indiziato di delitto. Il 62enne è stato tradotto dai Carabinieri presso la Casa circondariale – Rocco D’Amato di Bologna, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa della convalida.