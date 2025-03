Pugno all’arbitro, portiere squalificato quattro anni e mezzo

Nel modenese durante una partita di calcio di seconda categoria

Un portiere di 27 anni, Nicola Tonarini, di una squadra di calcio di seconda categoria, la Fonda Pavullese, è stato squalificato per quattro anni e mezzo dal giudice sportivo per aver minacciato, colpito con un pugno al volto e inseguito l’arbitro che poco prima lo aveva espulso per fallo da ultimo uomo.

Il direttore di gara in quella occasione, avvenuta nel corso della partita disputata domenica scorsa proprio a Pavullo (Modena), aveva anche indicato il dischetto, un calcio di rigore a favore della squadra ospite, la Rubierese, formazione della provincia di Reggio Emilia.

La squalifica terrà l’estremo difensore lontano dal campo fino all’agosto del 2028. Le espressioni minacciose sarebbero andate avanti una volta fuori dall’impianto sportivo. Il direttore di gara, come da referto del pronto soccorso, ha riportato una prognosi di tre giorni. La gara, sospesa, è stata vinta a tavolino per 3-0 dalla formazione ospite.

