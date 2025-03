San Marino. Juvenes Dogana, serata no: il derby del futsal va alla Folgore

Approccio sbagliato, i biancorossoblù si vedono solo nella ripresa. Levani: “Lavoreremo sul piano mentale”

Un passaggio a vuoto da cancellare subito, per la Juvenes Dogana Futsal, che nel derby di ritorno con la Folgore cede per 2-7, non riuscendo a replicare la bella partita dell’andata. L’approccio all’incontro dei biancorossoblù non è adeguato a contrastare una formazione di livello come quella di Claudio Zonzini (al primo successo contro la propria ex squadra), né a esaltare le potenzialità di quella allenata da Roberto Levani. Le reti arrivano quasi tutte nel primo tempo, con la Folgore che scappa sul 2-0 grazie alla doppietta di Massimiliano Bernardi, dopo sette minuti. Risponde subito Simone Baldelli, che segna il secondo goal consecutivo, ma la squadra di Falciano allunga ancora, due volte con Matteo Chezzi, poi con la terza marcatura di Bernardi, infine con Alberto Volpinari. La Juvenes Dogana si rialza nel finale di frazione, segnando il 2-6 con Alberto Bologna e ponendo le basi per una ripresa migliore, in cui, effettivamente, torna in campo con un piglio diverso, ma senza trovare lo spazio e le reti necessarie per proseguire la rimonta. Al 56′ anche Chezzi completa la tripletta e congela il risultato sul 7-2 in favore della Folgore.

“In questa partita non salvo nessuno, me compreso – commenta Levani, dopo l’incontro –. Nel primo tempo non c’eravamo, nel secondo siamo andati meglio: i ragazzi ci hanno messo più voglia e determinazione, ma ciò non è bastato per rendere la prestazione almeno sufficiente. Adesso dovremo lavorare molto sull’aspetto mentale. Penso che il nostro problema sia lì, perché non abbiamo vinto un contrasto, né abbiamo tentato di proporre alcunché di quello che proviamo in allenamento, si è sbagliato totalmente l’approccio alla partita. Come dico sempre, la responsabilità è mia, perciò starà a me capire dove stia l’errore: forse c’è qualcosa che non va a livello di comunicazione. Non stiamo giocando al livello mostrato durante il girone d’andata, perciò adesso ci concentreremo molto su quest’aspetto”. Il prossimo turno di campionato proporrà un altro derby, quello contro il Cosmos, l’ultimo della stagione regolare per la Juvenes Dogana: un successo sarebbe importantissimo non solo a livello di morale, ma anche per tenere a distanza Domagnano e Tre Penne e provare a rosicchiare qualche punto alla Virtus.