Ravenna. Furto al supermercato e botte al proprietario, arrestato a San Pietro in Vincoli dai carabinieri

I Carabinieri di San Pietro in Vincoli hanno tratto in arresto un individuo coinvolto in una rapina ai danni del proprietario di un supermercato della zona. Il colpevole, dopo aver rubato alcuni prodotti in vendita nel negozio, ha cercato di fuggire colpendo il titolare in faccia quando è stato scoperto. Dopo la denuncia, i militari, su ordine del Pubblico Ministero, hanno condotto l’uomo a casa sua sotto arresti domiciliari. Oggi, durante l’udienza in Tribunale, il Giudice ha convalidato l’arresto e ha ordinato che l’accusato si presenti alle autorità di polizia in seguito.