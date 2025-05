Ravenna. “Maz Fiurì” 2025: un pomeriggio fiorito di musica e tradizione alla Ca ‘d Campagna

RAVENNA – Domenica 4 maggio 2025, alle ore 15:30, presso la suggestiva cornice della “Ca ‘d Campagna” dei Canterini Romagnoli Pratella Martuzzi, in via Romea Nord 259, si terrà l’edizione annuale della Festa de “Maz Fiurì” (Maggio Fiorito), un evento imperdibile per gli appassionati di musica corale e tradizioni popolari.

Protagonisti dell’evento saranno i padroni di casa, i Canterini Romagnoli Pratella Martuzzi di Ravenna, diretti dal maestro Matteo Unich. Fondato nel 1961, il coro è composto da circa 30 elementi e si dedica alla preservazione e diffusione del patrimonio musicale romagnolo, eseguendo canti popolari e tradizionali con passione e autenticità.

Ospite speciale della giornata sarà il Coro La Rocca di Gaggio Montano (BO), diretto dalla maestra Lucia Andalò Gehrer. Fondato nel 1976. Questo coro maschile ha svolto un intenso lavoro di ricerca nel campo del canto popolare, recuperando e catalogando oltre 1.250 “cante” tradizionali del proprio territorio. Il loro repertorio spazia dai canti popolari regionali a quelli di tradizione alpina e religiosa, eseguiti con grande maestria e coinvolgimento.

A tutte le signore intervenute sarà offerto un omaggio floreale, in onore del mese di maggio.

“Maz Fiurì” rappresenta un’occasione unica per immergersi nelle sonorità e nelle atmosfere della tradizione emiliano-romagnola, condividendo un pomeriggio di musica e convivialità in un ambiente accogliente e ricco di storia.

La cittadinanza è invitata a partecipare