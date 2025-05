Ravenna. Polizia Locale: Lido di Dante controlli antiabusivismo sorpresi venditori a vendere teli da mare e bibite: sequestro, sanzione per oltre 17 mila euro e ordine di allontanamento 

Ravenna, 18 luglio 2024. Agenti di Polizia Locale a Tempo Determinato, assunti per la prevenzione e il contrasto dell’abusivismo commerciale in spiaggia, in località Lido di Dante hanno effettuato, a carico di venditori abusivi, il sequestro della merce posta in vendita senza le prescritte autorizzazioni.

Nello specifico, nel corso del quotidiano controllo dell’arenile demaniale, in località Lido di Dante, agenti dell’Unità Antiabusivismo Commerciale, hanno sanzionato un cittadino senegalese ed uno marocchino, sorpresi a vendere, rispettivamente, teli da mare e bibite. La merce, consistente in oltre 50 pezzi, tra teli mare e bibite, per un valore approssimativo pari ad oltre 450 Euro, è stata sequestrata, ai fini della confisca.

Entrambi i venditori sono stati sanzionati, per la mancata autorizzazione alla vendita con euro 5.164,00; il venditore di bibite inoltre, si è visto comminare sanzioni previste dai Regolamenti sulla Vendita di alimenti e dal TULPS per altri 7.000,00 euro. Per entrambi è, infine, scattato anche l’ordine di allontanamento e la denuncia a piede libero per irregolarità sul territorio nazionale per il venditore di alimenti.