Reddito energetico 2025. Cesena, al via il bando per famiglie a basso reddito: impianti fotovoltaici gratis anche in Emilia-Romagna

È stato pubblicato dal GSE (Gestore Servizi Energetici) il bando 2025 del Reddito Energetico Nazionale, la misura promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per favorire la realizzazione di impianti fotovoltaici domestici a beneficio delle famiglie in condizione di disagio economico.

Per l’annualità in corso sono oltre 20 milioni di euro le risorse disponibili per le regioni del Centro-Nord, inclusa l’Emilia-Romagna. Il bando consente l’accesso a un finanziamento in conto capitale per l’installazione di impianti fotovoltaici con potenza compresa tra 2 e 6 kW, destinati a unità immobiliari residenziali di nuclei familiari con ISEE fino a 15.000 euro, o 30.000 euro in caso di famiglie numerose (almeno quattro figli a carico).

Le domande potranno essere presentate a partire da martedì 13 maggio fino al 31 dicembre 2025, salvo esaurimento anticipato delle risorse. Il contributo potrà essere richiesto una sola volta per nucleo familiare, ed erogato direttamente al soggetto realizzatore, ovvero l’impresa installatrice accreditata e abilitata alle operazioni sugli impianti da fonti rinnovabili.

Il GSE mette a disposizione un contatore online aggiornato in tempo reale per monitorare la disponibilità del Fondo, e una Vetrina dei Soggetti Realizzatori per aiutare i beneficiari a individuare installatori qualificati sul proprio territorio.

A Cesena, i cittadini possono rivolgersi allo Sportello ExC per ricevere supporto nella presentazione della domanda o per chiarimenti su tematiche legate al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili. Lo sportello è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00, al numero 0547 356500.