Forlì, due anni dopo l’alluvione: incontro pubblico sulla ricostruzione e i lavori in corso

A due anni dall’alluvione che ha colpito la Romagna nel maggio 2023, il Comune di Forlì promuove un incontro pubblico per fare il punto sui lavori di ricostruzione in corso, sulle progettazioni già avviate e sulle prospettive future per la messa in sicurezza del territorio.

L’appuntamento è fissato per giovedì 8 maggio alle ore 20:30 presso il Salone Comunale di Piazza Saffi 8, e rientra nel calendario delle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale in occasione del secondo anniversario dell’evento.

Durante l’incontro, aperto alla cittadinanza, interverranno rappresentanti istituzionali, tecnici e dirigenti coinvolti nella gestione dell’emergenza e nei progetti di ripristino:

Vincenzo Bongiorno , Vicesindaco di Forlì

Giuseppe Petetta , Assessore comunale

Ing. Sara Vannoni, Ing. Pietro Azzarone, Dr.ssa Claudia Casadei dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

Ing. Gianluca Rizzo e Dr. Marcello Arfelli del Comune di Forlì

Dr. Stefano Francia , Presidente del Consorzio di Bonifica

Ing. Andrea Cicchetti, Direttore del Consorzio di Bonifica

L’iniziativa nasce anche come risposta alle richieste di chiarimento e confronto arrivate dalla popolazione nei mesi scorsi, e rappresenta un’occasione di trasparenza e condivisione sugli interventi in atto e su quelli programmati per il futuro.