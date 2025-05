Referendum delle balle. Ignorare Landini…di Sergio Pizzolante

Cosa di cui si occupa fra una passeggiata e l’altra con Elly e Giuseppi per parlare dei destini del mondo, che per fortuna non dipendono da loro.

Si può andare a votare ai referendum per dire sì o no alle balle di Landini oppure ignorare il più grande produttore di balle, di dati falsi.

La tecnica è quella nota.

Nota ad alcuni ma non a Landini che l’ha assorbita inconsapevolmente frequentando tutta la vita gli allevamenti della Cgil: “Cari cari polli di allevamento che odiate ormai per frustrazione e non per scelta”. Direbbe Gaber.

La tecnica è quello dell’impasto di odio e menzogna. Gli ingredienti di una grande industria delle balle per fini politici nata un centinaio di anni fa circa in quel di Mosca. Che fece molti proseliti a sinistra e a destra. Che ancora scorre e si beve negli allevamenti frequentati dai Landini.