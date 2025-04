Renzo Rubino & la Sbanda portano “Il Silenzio Fa Tour” a San Marino

Domenica 4 maggio, San Marino Teatro chiude la stagione teatrale 24_25 con Renzo Rubino & la Sbanda che saranno a San Marino con Il Silenzio Fa Tour, un progetto che unisce la musica pop dell’artista agli arrangiamenti della tradizione bandistica, offrendo uno spettacolo unico nel suo genere.



L’evento avrà inizio alle ore 17.00 in Piazza Garibaldi, dove prenderà il via una parata musicale con una speciale performance itinerante. La Sbanda di Rubino “dialogherà” in musica con la San Marino Concert Band e insieme accompagneranno il pubblico in un coinvolgente corteo musicale fino al Teatro Titano, dove proseguirà il concerto.

Il Silenzio Fa Tour rappresenta una novità nel panorama musicale italiano: un progetto che fonde mondi sonori differenti, dando vita a un connubio tra il “popolare” e il “pop”, capace di raccontare la musica come occasione di incontro e condivisione.

Accompagnato da La Sbanda, in questa occasione composta da 10 musicisti, Renzo Rubino propone un’esperienza dal forte impatto visivo e sonoro, che affonda le radici nella tradizione delle feste di paese e la reinterpreta con l’energia della musica d’autore contemporanea.

Lo spettacolo diventa così una celebrazione collettiva: un’occasione in cui il passato incontra il presente in una danza di gioia pura.

Lo spettacolo è fuori abbonamento e i biglietti sono acquistabili sul sito www.sanmarinoteatro.sm o presso la biglietteria del Teatro Titano a partire dalle ore 15.00.

Comunicato stampa