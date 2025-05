Riccione, intervento delle forze dell’ordine per uno sciame di api nei pressi di viale Ceccarini

Nelle ultime ore, un grande numero di api si è radunato in un albero all’incrocio tra viale Ceccarini e viale Milano a Riccione, attirando l’attenzione di residenti e turisti presenti in zona. La presenza dello sciame ha causato momenti di agitazione in quella zona di passaggio.

Sul posto sono intervenuti i vigilantes locali e un esperto apicoltore, chiamato a gestire la situazione. L’apicoltore è riuscito a catturare l’ape regina, elemento fondamentale per la rimozione dello sciame, e ha trasferito l’intero alveare in modo sicuro lontano dall’area pedonale.

Questo tipo di fenomeno, noto come sciamatura, è abbastanza comune in questa stagione, quando le api tendono a formare nuovi nuclei. Le autorità consigliano di contattare le forze dell’ordine o i servizi di emergenza in presenza di questi eventi, per garantire la sicurezza di tutti e favorire il corretto intervento di professionisti specializzati.