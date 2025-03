Riccione. Scomparso l’imprenditore Armando Arcangeli, fondatore dell’azienda di calzature Valleverde. I funerali mercoledì 12 giugno a Montetauro

È venuto a mancare Armando Arcangeli, l’imprenditore riccionese che ha fondato l’azienda di calzature Valleverde a Coriano negli anni ’80. Arcangeli aveva 80 anni. La sua presenza è stata un’icona nel nostro territorio e ha saputo attirare l’attenzione mediatica grazie alla promozione delle sue scarpe, con lo slogan memorabile “Com’è bello camminare in una valle verde” e spot accompagnati dalla canzone “Love is in the air” di Paul Young. Bellissimi testimonial come Pelè, Eddie Irvine e Kevin Costner hanno dato ancora più prestigio all’azienda.

Il funerale di Arcangeli si terrà mercoledì 12 giugno alle 15.30 presso la Chiesa parrocchiale di Sant’Innocenza a Montetauro.