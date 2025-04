Rimini. 80° Anniversario della Liberazione d’Italia dal regime fascista e dall’occupazione nazista

Dalla pedalata ecologica alla collocazione di pietre d’inciampo. Dalla presentazione di libri, alle passeggiate e ancora la musica le festa, con concerti e DJ set, fino al teatro, gli incontri culturali e le celebrazioni ufficiali animate dagli studenti o dagli operai riminesi.

In occasione dell’80° Anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, il Comune di Rimini, in collaborazione con le istituzioni culturali, associazioni e realtà del territorio, propone una ricca settimana di eventi, incontri, cerimonie e momenti culturali per celebrare e riflettere sulla memoria storica e i valori della Resistenza.

Una data che a Rimini si celebra sempre con grande entusiasmo e un programma di eventi differenti, che hanno sempre come momento centrale la cerimonia prevista il 25 aprile in piazzale Roma, al Parco Cervi. L’appuntamento per la deposizione della corona al monumento della Resistenza, dove si ritroveranno le autorità, le delegazioni partigiane, combattentistiche e d’Arma, gli studenti e i cittadini. Da lì partirà il corteo che si concluderà in Piazza Cavour, dove si svolgerà l’orazione celebrativa.

Il ricco programma di iniziative nasce come ultima attività di un tavolo di lavoro che si era costituito già dalla primavera del 2023, per la predisposizione del calendario delle iniziative, partite dall’80° anniversario del I° bombardamento subito dalla città di Rimini (1/11/1943 – 1/11/2023). E che si è protratto fino all’80° anniversario della liberazione d’Italia (25/4/1945 – 25/4/2025). Un percorso che prosegue da più di un anno e che ha consentito di realizzare tante iniziative, orientate soprattutto al coinvolgimento giovanile.

Programma degli eventi

Martedì 22 aprile

Alle ore 17 nella Sala della Cineteca, Una canzone per la Resistenza, con Sara Jane Ghiotti, voce e arrangiamento e la presentazione del libro di Anna Paola Moretti Vittime senza giustizia, almeno la memoria. Angela Lazzarini e Virginia Longhi, fucilate dai fascisti nel Montefeltro del 1944. In dialogo con Lidia Maggioli e Daniele Susini. Evento a cura di: Coordinamento Donne Rimini, Il Borgo della Pace, ANVCG Rimini.

Mercoledì 23 aprile

Alle ore 11 in Via Clodia, 30, è programmata la collocazione della pietra d’inciampo, in ricordo di Walter Ghelfi, recluso a Fossoli e ucciso al poligono di tiro di Cibeno.

Nel pomeriggio alle ore 17 in Biblioteca Gambalunga, è prevista la presentazione del libro Passi e ripassi. A seguire, la camminata nei luoghi della memoria della città con letture di Thomas Otto Zinzi. Interpretazioni e organizzazione: CastOro Teatro. Evento a cura di ANPI Rimini.

Giovedì 24 aprile

Alle ore 10, nelle officine di Trenitalia – OMC Locomotive Rimini, in via Tripoli, si svolgerà la cerimonia con gli operai delle officine, per l’80° Anniversario della Liberazione. Alla commemorazione sarà presente anche il Sindaco Jamil Sadegholvaad.

Nel pomeriggio alle ore 17, nella Sala della Cineteca, è prevista la presentazione del portale “A passo di Liberazione 1945-2025”, con la presenza di Alessandro Agnoletti. A seguire, presentazione del libro di Amedeo Montemaggi Linea Gotica 1944. La croce e la spada, Il Ponte, 2024 Evento a cura di Isrec Rimini.

Venerdì 25 aprile – Giorno della Liberazione

Alle ore 9.30 è prevista nel Piazzale cinema Settebello, in via Roma, la “Rimininbici”, pedalata ecologica, organizzata da Dopolavoro Ferroviario e Guardie Ecologiche Volontarie.

Nel pomeriggio alle ore 14 avverrà la consueta deposizione di fiori alle targhe dedicate a partigiani e antifascisti. Una passeggiata a cura di ANPI Rimini.

Cerimonia ufficiale del 25 Aprile

Alle ore 9.45 è previsto il raduno in Piazzale Roma – Parco Cervi, con tutte le autorità, delegazioni partigiane, combattentistiche, d’Arma, politiche, sindacali, studentesche e cittadine. A seguire l’inizio della cerimonia con la posa della corona al Monumento della Resistenza e il corteo con arrivo in Piazza Cavour.

Dopo l’intervento del Sindaco Jamil Sadegholvaad, seguirà l’orazione ufficiale di Andrea Caputo, Presidente ANPI Rimini. La celebrazione è animata con le letture delle lettere dei condannati a morte della Resistenza a cura degli studenti riminesi.

La conferenza

Giovedì 17 aprile, alle ore 17 presso la Sala della Cineteca torna l’appuntamento con le “Conversazioni riminesi”. Giunta alla sua terza edizione la rassegna è dedicata quest’anno al tema della guerra a Rimini e in particolare, alla distruzione del patrimonio storico-artistico della città a causa dei bombardamenti. Maurizio Castelvetro nella conferenza “Artisti in guerra a Rimini 1944/1947” parlerà della presenza e della attività degli artisti in città nel periodo immediatamente successivo al secondo conflitto mondiale, un’epoca segnata da rovine e dalla necessità di ripensare il rapporto fra arte, storia e memoria.

L’evento in collaborazione con la Biblioteca Gambalunga e l’Istituto per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea.

Il teatro

Gli appuntamenti poi si estendono anche al Teatro Galli, dove venerdì 25 aprile, alle ore 21, è previsto lo spettacolo “IL DUCE DELINQUENTE”. Spettacolo con Aldo Cazzullo e Moni Ovadia, musiche dal vivo di Giovanna Famulari. Produzione: Corvino Produzioni, CTB Centro Teatrale Bresciano

Podcast

Ricordiamo anche il Podcast – “Rimini in guerra 1943-1945”, prodotto dal Gruppo Icaro per Comune di Rimini, con il coordinamento scientifico della Biblioteca Gambalunga e dell’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea della provincia di Rimini.

Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 15 maggio 2025, alle ore 17, nella Biblioteca Gambalunga, in Sala della Cineteca. Questo episodio n. 6 , è intitolato Enklave, la guerra continua, con Alessandro Agnoletti, collaborazione di Patrizia Dogliani e contributo di Gianluca Calbucci.

Ultima puntata dedicata al campo di prigionia di Rimini (maggio 1945), dove furono ammassati oltre 150mila prigionieri tedeschi, ucraini, slavi, baltici e russi. Una pagina cruciale per la storia internazionale della città.

Dibattito, musica e passeggiate

Nei giorni 25, 26 e 27 aprile si ripropongono poi ancora gli appuntamenti musicali di “Balla la Liberazione”, il consueto evento a cura della Cooperativa Sociale Cento Fiori O.N.L.U.S., che si svolge alla serra di via Galliano 19.

Per Venerdì 25 aprile – dalle ore 15.30 sono previsti il concerti Khorakhané band opening act e Bandabardò. DJ set serale con DJ Muna da Radio Icaro feat Ale Paglia sax.

Sabato 26 aprile alle ore 10.30 il dibattito ANPI “Finalmente liberi” a cui

partecipano il sindaco Jamil Sadegholvaad, Andrea Gnassi, Marco Croatti, Renzo Savini,

modera Onide Donati.

Nel pomeriggio il Palco Zero – Contest giovani band (Risuona Rimini) in serata poi il DJ Velvet & Slego Remember.

Domenica 27 aprile – dalle ore 10.00 programmate le passeggiate in collaborazione con CSI, partenza dal Canile di Rimini, Wild dog training, Sbubbikers e una dimostrazione di ginnastica dinamica. Ancora musica con Back to the ’90, Eleonora Elettra Duo, Reverend Dave & Co. Il Duo Bucolico in concerto alle 17 e a seguire il DJ Ikigai Kollektive.

