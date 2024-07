Rimini. Anziano trovato senza vita nella sua abitazione. Era morto da 10 giorni

Un uomo di 83 anni è stato trovato senza vita nella sua casa dopo essere stato assente per circa dieci giorni. L’incidente è avvenuto ieri mattina a Rimini, in un condominio di via Felici, dove due vicine di casa hanno chiamato il 112 preoccupate per l’assenza del pensionato. La vittima è identificata come Carlo Baschetti, un uomo senza moglie o figli, con sole due sorelle anziane come parenti. I vicini hanno notato la sua assenza e hanno avvertito un odore sgradevole proveniente dalla sua abitazione.

Le autorità locali, inclusa la polizia di Rimini e i vigili del fuoco, sono intervenute sul posto. I vigili del fuoco hanno raggiunto l’appartamento del primo piano dall’esterno attraverso una finestra, che hanno poi aperto forzando e smontando, permettendo così l’accesso all’interno. Una volta entrati, la situazione è apparsa chiara ai poliziotti: il corpo dell’uomo giaceva a terra tra la sala e il corridoio. Si ritiene che l’anziano sia morto per un infarto, senza avere la possibilità di chiedere aiuto.