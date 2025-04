Rimini. Approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di piazza Ferrari: nuova illuminazione, nuovi arredi, videosorveglianza, valorizzazione del verde e arredo urbano

Con l’approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta comunale, la riqualificazione di piazza Ferrari entra nella fase operativa. Un intervento significativo, inserito nel progetto “Borgo Marina Si-Cura”, risultato dell’accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Rimini, per migliorare significativamente l’ambiente urbano e la sicurezza delle aree coinvolte.

È stato approvato il progetto che fa seguito all’Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Rimini per la realizzazione del progetto “Borgo Marina Si-CURA: Dai problemi di sicurezza a cerniera sociale”. L’intervento di prevenzione integrata che si concentra su un’area cerniera della città: il quartiere di Borgo Marina, in quanto funge da collegamento tra la stazione ferroviaria e il centro storico. Un’opera di riqualificazione che include l’assegnazione del contributo previsto dalla legge regionale (n. 24 del 2003), confermando così la partecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna al progetto.

L’opera prevede interventi mirati per potenziare la sicurezza urbana, inclusi l’ampliamento del sistema di videosorveglianza con l’installazione di sette nuove telecamere e il potenziamento dell’illuminazione pubblica. Queste azioni non solo contribuiranno a garantire maggiore sicurezza, ma renderanno anche più accoglienti e fruibili gli spazi di piazza Ferrari, già molto frequentata da famiglie e bambini.

In parallelo, sarà avviata una complessiva riqualificazione degli spazi e degli elementi di arredo urbano, inclusa un’attenta rifunzionalizzazione delle componenti di piazza Ferrari e una ridefinizione del disegno delle essenze arboree per migliorare la visibilità ambientale e la fruibilità del luogo.

Oltre a questo sono previste azioni di prevenzione sociale e comunitaria per favorire l’inclusione e la socializzazione anche con l’utilizzo della figura dello street tutor, per rafforzare la percezione di pubblica sicurezza da parte dei fruitori della piazza.

Il progetto, sostenuto finanziariamente dalla Regione Emilia-Romagna con un contributo dell’80% dell’importo totale di 220.000 euro, l’Amministrazione comunale si farà carico del restante 20% dell’investimento.

I lavori di riqualificazione di piazza Ferrari sono programmati per essere completati entro la fine dell’estate, rispettando così i termini stabiliti dall’accordo di programma.

