Rimini. Bellariva, rinviato al 15 maggio l’inizio del mercato estivo. Rinvio legato ai lavori di scavo attualmente in corso sul lungomare G. Di Vittorio

L’inizio del mercato stagionale estivo a Bellariva, originariamente fissato per il 1° maggio, è stato rinviato al 15 maggio. La decisione è legata ai lavori di scavo attualmente in corso sul lungomare G. Di Vittorio, necessari per la posa di una tubazione di collegamento tra la centrale di sollevamento e la nuova vasca di laminazione.

Le attività fanno parte del cantiere PSBO e del progetto di riqualificazione Belvedere 2, inserito nel Parco del Mare. L’ampliamento temporaneo dell’area di cantiere ha reso necessario anche il trasferimento provvisorio di alcuni posteggi destinati ai banchi.

Comune di Rimini