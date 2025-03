Rimini. Chiesta condanna a 9 anni di reclusione per lo psicologo che abusò di una giovane paziente

Uno psicologo 52enne venne accusato di aver violentato una paziente 25enne durante una seduta. La ragazza, sofferente di crisi d’ansia, si era rivolta a lui in cerca di aiuto. Durante una seduta di ipnosi, sarebbe stata indotta a consumare un rapporto sessuale senza rendersi conto di ciò che stava accadendo. Dopo la denuncia, una perizia ha confermato che la ragazza si trovava in condizioni di inferiorità psichica e non era in grado di essere consenziente. Il pubblico ministero ha chiesto una condanna di 9 anni di reclusione per lo psicologo, oltre all’interdizione dalla professione.