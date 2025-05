Rimini, Marcello Sutera torna con “New Me”: la rinascita musicale di un bassista d’eccellenza

Una frattura interiore che diventa musica. Una rinascita personale che prende forma attraverso le note. È questa l’essenza di “New Me”, il nuovo singolo strumentale del bassista e produttore Marcello Sutera, che sarà registrato il prossimo 12 maggio negli spazi del Farmhouse Studio di Andrea Felli, a Rimini.

L’artista, noto per le collaborazioni con nomi del calibro di Fred Wesley, Dennis Chambers, Frank Gambale, Scott Henderson, John Abercrombie, Peter Erskine, Trilok Gurtu e molti altri, torna a parlare con il suo linguaggio più autentico: quello delle corde, del groove, della musica vissuta.

Un brano manifesto

«Questo pezzo nasce da una frattura interiore, ma parla di speranza», racconta Sutera. «È il momento esatto in cui accetti di non essere più quello di prima e scegli, finalmente, di essere te stesso. Di essere nuovo».

“New Me”, più che un brano, è un manifesto musicale, una meditazione in note sul cambiamento, sul caos interiore e sul coraggio di abbracciare una nuova versione di sé.

Una squadra di fuoriclasse in studio

A firmare l’arrangiamento degli archi sarà il sammarinese Marco Capicchioni, mentre ad affiancare Sutera in studio ci sarà una formazione di musicisti d’eccellenza:

Aldo Zangheri (viola, già con Ludovico Einaudi)

Fabio Nobile (batteria, collaboratore di Mario Biondi e Karima)

Simone Migani (tastiere, con Tanya Michelle)

Luca Mattioni (percussioni ed elettronica)

Massimo Marches (chitarra)

Emiliano Pari (tastiere)

Donato Sensini (flauto)

Stefano Senni (contrabbasso)

Uscita il 1° luglio, giorno del compleanno di Sutera

Il singolo sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali dal 1° luglio 2025, data simbolica che coincide con il compleanno dell’artista. “New Me” anticipa l’uscita dell’atteso nuovo album di Sutera, previsto per la fine dell’anno, che vedrà la partecipazione di autentiche leggende della musica internazionale:

Frank McComb, Randy Brecker, Erick Marienthal, Gary Novak, Lenny White, Bob Franceschini, Nicola Peruch, Alessandro Altarocca, tra gli altri.

Un progetto che promette di essere non solo un viaggio sonoro, ma anche una dichiarazione di libertà artistica e spirituale.