Rimini. Migliorie all’accessibilità per i pedoni e per i veicoli che transitano in aeroporto

EasyJet è pronta ad atterrare all’aeroporto di Rimini e San Marino “Federico Fellini” con i primi due voli della compagnia britannica da Londra Gatwick e da Basilea che da domani, 16 aprile, fino al 22 ottobre 2025, saranno operativi sullo scalo di Miramare il mercoledì e la domenica.

Parallelamente avanza il piano degli interventi destinati a migliorare l’accessibilità pedonale e veicolare all’aeroporto e la fluidificazione della circolazione in sicurezza lungo l’asse della Statale 16 di Rimini sud nell’area intorno allo scalo aeroportuale. Entro il mese di maggio verrà completato, grazie ad una convenzione siglata fra comune e società di gestione dell’aeroporto, l’intervento riguardante sia l’attivazione dell’attraversamento semaforizzato pedonale davanti all’aeroporto con semaforo pedonale a chiamata di collegamento a via Losanna, sia la sincronizzazione con l’attuale semaforo carrabile di accesso all’aeroporto, con ulteriori miglioramenti per garantire una viabilità più fluida e sicura sulla Statale 16. Il funzionamento dell’attuale semaforo carrabile di accesso veicolare all’aeroporto, infatti, sarà modificato da semaforo a ‘fasi fisse’, che attualmente determina dei rallentamenti del traffico sulla Statale 16 nei momenti di inattività dei flussi, a semaforo ‘intelligente’ in modo tale che, quando non ci sono accessi all’aeroporto, venga mantenuto verde il semaforo sulla Statale.

L’intervento, che si concluderà entro il mese di maggio, rappresenta l’ultimo importante step del percorso di riorganizzazione degli accessi all’aeroporto Fellini finanziato attraverso le risorse del Fondo Sviluppo e coesione (FSC), pacchetto di interventi che include anche il lotto che ha visto la realizzazione della maxi rotatoria tra la Statale16 e via Cavalieri Vittorio Veneto.

Per estendere il collegamento con lo scalo aeroportuale di Miramare, inoltre, si è rafforzata sinergia fra trasporto ferroviario, locale e aereo, in un contesto di mobilità integrata. Da fine marzo è operativo il nuovo servizio bus serale che collega direttamente, secondo il tragitto della Linea 9 in orari serali e in andata e ritorno, l’aeroporto di Rimini con la vicina stazione del Metromare Miramare Airport (Via Cavalieri di Vittorio Veneto) e la stazione ferroviaria di Rimini. Un potenziamento sostenuto dall’Amministrazione Comunale, che nasce dalla volontà di garantire una prima risposta alla necessità di migliorare i collegamenti tra il “Fellini” e gli altri hub per agevolare gli spostamenti sul territorio per chi arriva e parte dallo scalo riminese con arrivo dopo le 20 (ad esempio Budapest, Lussemburgo, Londra, Palermo, Basilea), rendendo dunque necessario un aumento della frequenza delle corse della linea 9 anche nella fascia serale.

Inoltre, dato l’incremento dei voli, da metà aprile è disponibile una nuova soluzione di viaggio regionale, frutto di un accordo fra Trenitalia Tper e Start Romagna che consente di raggiungere con Trenitalia Tper la stazione ferroviaria di Rimini per poi salire sul bus diretto all’aeroporto Fellini oppure, atterrati con un volo a Rimini, proseguire il proprio viaggio in regione utilizzando il treno verso la meta successiva.

Comune di Rimini