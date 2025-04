Rimini, Scm Group protagonista alla Marathon con oltre 400 partecipanti: sport e benessere al centro della strategia aziendale

La decima edizione della Rimini Marathon ha visto una presenza significativa e colorata anche da parte del mondo imprenditoriale. Tra i protagonisti c’è Scm Group, che ha partecipato alla manifestazione con oltre 400 collaboratori e familiari, consolidando un’iniziativa che negli anni è diventata non solo un evento sportivo, ma un momento di team building, inclusione e condivisione.

Dipendenti provenienti dalla sede centrale di Rimini, così come da altri poli produttivi italiani del gruppo, si sono ritrovati ai nastri di partenza delle varie gare, confermando la volontà dell’azienda di investire nel benessere delle proprie persone, anche attraverso eventi all’aria aperta e attività sportive.

“La partecipazione alla Rimini Marathon – spiega Alessandro Capucci, Direttore Risorse Umane di Scm Group – è parte integrante di un più ampio progetto aziendale che mira a promuovere il benessere psico-fisico dei collaboratori. Un percorso che proseguirà con iniziative sportive e socio-ricreative organizzate sia all’interno delle sedi che sul territorio circostante.”

Oltre all’impegno per la salute dei propri dipendenti, la presenza alla maratona rientra anche in una strategia di responsabilità sociale d’impresa: sostenere eventi locali di ampio respiro come la Rimini Marathon significa, per Scm Group, rafforzare il legame con il territorio e promuovere uno stile di vita sano e attivo.

Scm Group è leader globale nelle tecnologie per la lavorazione di materiali come legno, alluminio, vetro, plastica, pietra e metallo, ed è presente con stabilimenti specializzati in Italia, Germania, Stati Uniti e Brasile. Con un fatturato di 900 milioni di euro e oltre 4.000 dipendenti nel mondo, rappresenta un punto di riferimento per numerosi settori, dall’arredamento all’edilizia, dall’automotive all’aerospaziale.