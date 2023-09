Rimini. SS16. Perde il controllo dell’auto che finisce capovolta contro il guardrail: conducente illeso, traffico in tilt

Incidente questo pomeriggio intorno alle 14,30 lungo la Statale 16, sul cavalcavia della Marecchiese. Una Citroen Saxò procedeva in direzione Riccione quando finita la discesa ha urtato leggermente un’altra auto che era in procinto di entrare in Statale. L’impatto ha causato la perdita di controllo del mezzo che si è cappottato fino a bloccarsi contro il guardrail completamente capovolto.

Il conducente è uscito illeso dall’abitacolo mentre la Citroen è rimasta sulla corsia di sorpasso. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 oltre a una pattuglia della polizia Stradale. Nessun ferito, ma l’incidente ha causato pesanti ripercussioni al traffico.