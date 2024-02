Rimini. Tentativo di furto in ospedale: un arresto per la Polizia di Stato

Nella serata di lunedì 20 novembre 2023, personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino italiano per il reato di tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

Nello specifico, alle ore 23.30 circa, la sala operativa inviava una volante all’ospedale Infermi di Rimini al padiglione del Centro di Salute Mentale, a seguito dell’attivazione dell’allarme anti-intrusione.

Giunti sul posto, i poliziotti e le guardie giurate entravano nell’ambulatorio e scovavano l’uomo nascosto sotto la scrivania dell’ambulatorio infermieristico.

Effettuato un controllo generalizzato dell’ambulatorio, si evinceva che il soggetto aveva avuto accesso al locale mediante la forzatura di una finestra, altresì, una volta entrato, aveva forzato alcuni armadietti.

Sottoposto a perquisizione veniva trovato anche il materiale usato per l’effrazione.

In considerazione dei fatti accaduti l’uomo veniva tratto in arresto e accompagnato in Questura, in attesa del rito direttissimo tenutosi nella giornata odierna, dove il giudice accordava il rinvio del processo, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G..

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.

Polizia di Stato