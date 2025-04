Rimini. Una Notte Rosa da “Brividi”: bagno di folla per l’unica data estiva di Blanco, l’inarrestabile fenomeno del panorama musicale italiano

Appuntamento in piazzale Kennedy con il flashmob e nella serata con Cioffi e Mara Sattei e poi Discoradio Party di RDS 100% GRANDI SUCCESSI

Domenica protagonista Ludovico Einaudi

Il Sindaco di Rimini: “Tutto in una settimana, Tour de France e Notte Rosa due grandi eventi dall’impatto promozionale internazionale. E ora il via a Sportdance”.

Un’enorme pista da ballo grande come tutto piazzale Fellini, dalla fontana dei Quattro Cavalli fino alla rotonda davanti al Grand Hotel. Una marea rosa a ritmo di musica ancora una volta si è data appuntamento per celebrare il Capodanno dell’estate in compagnia di migliaia e migliaia di persone, tantissimi giovani e giovanissimi accorsi da tutto lo Stivale per non perdere il Weekend Dance che quest’anno si è incrociato con l’unica data dell’ultimo anno e l’unica esibizione live dell’estate 2024 di Blanco, l’inarrestabile fenomeno del panorama musicale italiano, il più giovane artista d’Italia ad aver calcato i palchi degli stadi italiani.

“Rimini, mi fai impazzire… Era un anno che non tornavo sul palco: è bellissimo! Ragazzi vi amo senza di voi non sarei nessuno, non sono nessuno comunque, ma senza di voi ancora meno!”.

Così Blanco, all’anagrafe Riccardo Fabbriconi, classe 2003, dal palco di Rimini con il suo lato punk e crudo, alternato al volto melodico e romantico di un giovane ragazzo. Con all’attivo 75 dischi di platino, 8 dischi d’oro, oltre 3 miliardi di stream sulle piattaforme erano tantissimi i giovani ad aspettarlo per il suo atteso ritorno dal vivo. E Blanco ringrazia il pubblico che gli fa vivere il suo sogno scendendo dal palco per accorciare le distanze e poi invitando alcuni ragazzi a salire insieme a lui. Salta, corre, si lancia a toccare le mani del pubblico, si toglie la maglia, sale sull’impalcatura per vedere meglio la piazza piena e cantare con tutta l’energia che ha. Il punto più atteso di un grande spettacolo firmato Vivo Concerti e condotto da Roberta Lanfranchi. La serata inizia con l’energia musicale di Shablo, punto di riferimento per la musica urban italiana degli ultimi 20 anni e Joshua con il suo duplice stile che unisce alternative R&B e hip hop. Si cambia il palco e arriva il turno delle atmosfere afro di Epoque, artista di origini congolesi già incontrato sui palchi di Irama, di cui è stata opening act nel 2022, e sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma. Arriva poi – per la seconda data del suo Summer Tour 2024 che toccherà tutta Italia – l’atmosfera brasiliana di Gaia! Dopo il successo di “TOKYO” prima in classifica radio italiane per ben 5 settimane, il nuovo singolo di Gaia “Dea Saffica” è una vera e propria celebrazione dell’universo femminile dal sound travolgente per raccontare tutte le sfumature della donna. Un anno magico per Gaia che è stata anche opening act del tour nei palasport di Elodie. Ora è protagonista insieme a Tony Effe sulle note di “Sesso E Samba”, già in testa alle classifiche Spotify, Apple Music e Amazon Music.

Gran finale con Blanco che ha consacrato una partenza da “Brividi” e con un bagno di folla nel rosa per il lungo weekend del Capodanno dell’estate.

Nelle piazze, sul lungomare, in spiaggia, sulla Ruota panoramica, nei tanti locali della Riviera è andata in scena la giornata più rosa del Weekend Dance. Un miracolo che si è ripetuto ancora una volta, dopo 19 anni. La serata clou è iniziata e proseguita sulla spiaggia illuminata da un filo unico di luci che ha segnato il percorso tra mangiafuoco, danzatori, musica dal vivo e degustazioni diffuse sulla battigia con il format Un mare di rosa in Riva. Punti food esauriti in poco tempo, consolle dei dj che hanno fatto ballare con i piedi nell’acqua, punti spettacolo dislocati sulla sabbia, danzatori, fuochisti, circensi e acrobati balli, spettacoli di mangiafuoco e danzatori con finale con lo spettacolo di fuochi d’artificio sul mare che, come ogni anno, hanno fatto sognare 110 chilometri di costa all’unisono.

Tutto il lungomare ha visto una proposta diluita fra locali, comitati turistici, aperitivi negli hotel, dj set, le feste nei chiringuiti. Protagonista della serata fino a notte inoltrata piazzale Kennedy con la festa di Discoradio Party targato RDS 100%Grandi Successi, aperta con le note dance anni ’90 di Carolina Marquez che ha portato i suoi grandi successi entrati nei ricordi degli anni dei cubi nelle disco e ha aperto la festa con Matteo Epis, Edo Munari, Don Cash, Valentina Guidi che hanno fatto il pieno di pubblico e che sono pronti a ritornare anche questa sera (sabato 6 luglio) per fare il bis con Cioffi e Mara Sattei presentati dal dj Claudio Guerrini.

La festa è proseguita fino al primo sorgere del sole sulla spiaggia di Rimini Terme con le note raffinate di Federico Mecozzi che hanno incantato un pubblico numeroso per assistere al suggestivo concerto sulla spiaggia al sorgere del sole in riva al mare. Il polistrumentista e compositore, da quindici anni affianca Ludovico Einaudi, ha attraversato i brani dei suoi album da solista e le note dei grandi autori.

“In 7 giorni – commenta il Sindaco Jamil Sadegholvaad – Rimini e la Riviera hanno ospitato, con enorme successo di pubblico e ancora più grande trionfo promozionale, due eventi dal gigantesco impatto internazionale. Tutto in una settimana, Tour de France e Notte Rosa. Siamo stati in grado di farlo, la nostra riviera è in grado di farlo e questo non solo non è scontato ma per tanti territori è pressoché impossibile. Per questo voglio ringraziare ma soprattutto mettere in evidenza il fantastico lavoro e lo sforzo delle migliaia di ‘protagonisti invisibili’, dalle forze dell’ordine a chi lavora nei servizi primari, che davvero rendono possibile l’impossibile. Spesso parliamo di miracolo della riviera romagnola ma è un miracolo frutto di organizzazione e programmazione. E il bello è che adesso l’estate continua nel segno del ballo con Sportdance, un altro importante motore di emozioni e di lavoro che gira a pieno ritmo per muovere l’economia del territorio e che porterà dall’8 al 20 luglio tutte le specialità della danza sportiva, seguito da centinaia di altri eventi e centinaia delle nostre città bellissime e accoglienti perché dietro tutto questo c’è passione, c’è impegno, c’è esperienza, c’è conoscenza. C’è la Romagna, vetrina bella di questo Paese’

> Una serata in sicurezza

Sono stati 47 gli uomini della polizia locale impegnati nella giornata tra chiusure, controlli della viabilità, 15 gli agenti impegnati nei reparti speciali e 10 i funzionari dedicati al coordinamento. La serata si è svolta in sicurezza, con i controlli di quattro pattuglie della polizia locale con i quad sulla spiaggia e con le pattuglie impegnate nella gestione della viabilità. Quattro le patenti ritirate perché i conducenti sono risultati positivi all’alcol.

> La festa continua

La festa prosegue per tutto il weekend, ecco alcuni dei principali eventi in programma (sul sito www lanotterosa.it il programma completo).